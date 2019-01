Así está el Río Rojas tras la crecida

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida del Río Rojas que, por estas horas, se encuentra con una profundidad que supera el doble de lo normal. La última medición arrojó tres metros, siendo que lo habitual no supera el metro. El pasado viernes, cayeron 100 milímetros de agua y, esta madrugada, 120 milímetros. Aún resta esperar que llegue agua desde Colón y desde el Río Saladillo, por lo que se prevén complicaciones en la zona.

Desde el área de Prensa de la Municipalidad de Rojas, emitieron un comunicado para extremar cuidados por la crecida del Río Rojas. Sugieren a los vecinos estar informados constantemente, no acercarse al río, no realizar actividades náuticas, no intentar cruzar zonas de correntada, no permitir que los chicos jueguen en zonas inundadas y mantenerse lejos de los tendidos eléctricos. Ante cualquier emergencia, los teléfonos son: 911 para emergencias generales; 100 Bomberos; 101 Policía; 107 emergencias médicas.