Piden extremar cuidados por la crecida del río Rojas

Tras las intensas lluvias de la madrugada, desde la Municipalidad de Rojas emitieron un comunicado para extremar cuidados por la crecida del río Rojas.

Sugieren a los vecinos estar informados constantemente, no acercarse al río, no realizar actividades náuticas, no intentar cruzar zonas de correntada, no permitir que los chicos jueguen en zonas inundadas y mantenerse lejos de los tendidos eléctricos.

Ante cualquier emergencia, los teléfonos son: 911 para emergencias generales; 100 Bomberos; 101 Policía; 107 emergencias médicas.