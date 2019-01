El mail que envió el joven rojense a su novia antes de desaparecer

El sábado a la mañana, Manuel y Emilia tenían previsto salir de vacaciones. Ya estaba todo listo y Emilia le pidió que fuera a buscar el auto mientras ella bajaba las valijas al palier del edifcio donde viven en Villa Puyrredón. Pero Manuel nunca más volvió y, desde entonces, no se supo más nada de él.

Manuel Sánchez tiene 29 años y es oriundo de la ciudad de Rojas, vive en Buenos Aires desde hace más de una década. En la mañana del sábado, envió un mail a su novia que decía: "Vos no te merecías esto". Ahora sus allegados temen por su salud.

Según relató Emilia a Infobae, "el horario del correo era a las 7.42 y yo lo habré visto a las 8 y cuarto más o menos. Cuando lo leí, casi me caigo en la vereda. No entendía nada". En el correo, Manuel le hizo a su novia una confesión que la familia prefirió mantener en privacidad y le aseguró que se había ido para no volver nunca más. "Vos no te merecías esto", fue la frase final de la carta. Manuel Sánchez apagó su teléfono celular y hasta hoy no lo volvió a encender.