“La Escuela abierta en Verano integrada a la Colonia busca igualar oportunidades”

Este año, la Colonia de vacaciones CECIR de Rojas volvió a superar el récord de chicos inscriptos para disfrutar de las instalaciones del campo recreativo durante todo enero y la primera semana de febrero. La apuesta de trabajo en el espacio es clara, desde el comienzo de la gestión de Claudio Rossi en 2015: eliminar los cupos limitados para que puedan asistir todos los niños que lo deseen. Bajo este concepto, el gobierno local invirtió en la refacción del Parque CECIR, convocó a una importante cantidad de profesores de educación física y abrió la inscripción ilimitada, hoy asisten más de 600 colonos y, sumados a los integrantes de la Escuela Abierta en Verano que funciona en el mismo espacio, alcanzan los mil. Un número sin precedentes en este tipo de actividad.

En diálogo con Democracia, el director de Deportes del Municipio de Rojas, Claudio Cuello, aseguró que este año la colonia se extenderá hasta la primera semana de febrero, dado que después los profesores se toman vacaciones antes de reanudar su trabajo en las escuelas. “Para nosotros, el balance es altamente positivo, esta es la cuarta colonia de nuestra gestión, arrancamos con una colonia que venía de tener cupos limitados de no más de 300 chicos y, desde nuestra óptica política y social, considerábamos que había que dar un cambio: el cambio era quitarle el cupo a la colonia; y me remonto al comienzo de la gestión porque eso explica la satisfacción que sentimos ahora”, dijo Claudio Cuello.

“Cuando sacamos el cupo, buscábamos que las familias dejasen de hacer las filas indignas que hacían, muchos se quedaban afuera, entonces dijimos que era abierto y que íbamos a incorporar a todos los chicos que se quisieran inscribir”, recordó Cuello, al tiempo que agregó “eso nos abría un panorama interesante para todos los profesores de educación física de Rojas, para que tuvieran un nuevo espacio de trabajo”. De un año al otro la colonia fue creciendo, primero con 450 inscriptos, luego con más de 500, y hoy con más de 600. “Por un cuestión filosófica yo consideraba que no podía haber ‘colonos de segunda’, porque los chicos de las Escuelas abiertas en Verano gozaban de poco espacio deportivo, no usaban casi los espejos de agua, tenían que pedir prestadas las instalaciones del Club de Pescadores, que es una institución privada, entonces consideramos que teníamos que integrar los grupos”, contó Claudio Cuello. Hoy, en total, suman mil chicos que disfrutan de manera integrada.

“Todos usan la misma pileta, todos los días, les dimos las mismas remeras, la coordinación de espacios se hace en igualdad de condiciones con la colonia, por ende, aunque formalmente sean Escuelas Abiertas de Verano por un lado y colonia por otro, desde el punto de vista nuestro, son lo mismo y disfrutan del mismo espacio”, dijo Claudio Cuello y agregó “para nosotros es muy gratificante porque nos pusimos ese objetivo: queríamos que sea una colonia de mil chicos y si un día hay dos mil, que vengan dos mil, por eso hicimos un gran desarrollo en el CECIR, hicimos un acuerdo por veinte años y hemos invertido en vestuarios, pileta, bombas, el parque, el salón, así que estamos muy contentos porque fue una política de Estado invertir en la Colonia”.

Este verano, todos los transportistas de Rojas trabajan para la colonia. Además, son cerca de 70 docentes a cargo de los grupos y, los chicos que cumplen 13 y tienen que abandonar la colonia, se ofrecen para venir al año siguiente y ser asistentes; “colaboran con los profes y quién sabe si a partir de esto sale algún profesor o docente que encuentra en esto una motivación”, apuntó Cuello y añadió “el balance de esta edición es altamente positivo, sobre todo porque esto define claramente una política de nuestro gobierno, que consiste en igualar oportunidades, aún en un espacio como este que es recreativo”.