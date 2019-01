“La red de cloacas en Carabelas es la obra en ejecución más importante para Rojas”

El pueblo de Carabelas pertenece al partido de Rojas, tiene 1300 habitantes, 108 años de historia y, por primera vez desde su fundación, todos los vecinos contarán con el servicio de cloacas. “Es la obra más importante de todo el distrito que se encuentra en ejecución en este momento”, dijo a Democracia Ángeles Zarantonelli, la delegada de la localidad, y agregó “todas las familias están muy contentas, va a cambiar nuestra calidad de vida”. En total se harán unos 12 mil metros de red que conectarán a la planta de efluentes cloacales y Bauber, empresa que lleva adelante la obra, ya se encuentra en un 60% de avance. Dado que los trabajos comenzaron en agosto del año anterior, y se estipuló un plazo de 365 días, hacia mayo o junio ya debería estar terminada. No obstante, hubo más de cuarenta días de lluvia, lo que retrasó la labor de los operarios.

Una vez finalizada la red de cloacas, restará hacer una nueva estación de bombeo -ya se hizo una- que mediante impulsión enviará los líquidos a la planta de tratamiento que aún resta ponerla en funcionamiento.El costo total de la obra ronda los 45 millones de pesos. “Tanto los representantes de la empresa, como también miembros de la DIPAC (Dirección Provincial de Agua y Cloacas), supervisan permanentemente, vienen comitivas con inspectores a recorrer el estado de la obra”, contó Zarantonelli y agregó “al estar terminada, solo quedará un pequeño sector sin el servicio pero cubrirá a las 98% de las familias de nuestro pueblo”.

Ángeles Zarantonelli aseguró que la obra de cloacas marcará un antes y un después en el pueblo: “Acá viene permanentemente el camión atmosférico, hay vecinos que lo necesitan hasta dos veces al mes y es muy costoso, por eso para nosotros es una obra realmente muy importante; la gente se incomoda un poco porque están trabajando en la puerta, pero eso también ha pasado con la red de gas, no obstante esto, estamos todos muy contentos”. La localidad de Carabelas cuenta con agua corriente y gas por GLP, ya que no se encuentra conectada a ningún gasoducto. “se está trabajando para la ampliación de la red de gas, para que 18 familias más cuenten con el servicio, ya que no pasó en su momento, ahora ellos abonarían una parte y otra el municipio”.

La delegada del pueblo aseguró también que “el intendente hace hincapié siempre en las delegaciones, Claudio Rossi está presente en las localidades, con las instituciones,trabaja y gestiona para las localidades”. Consultada respecto de las próximas necesidades del pueblo, Zarantonelli dijo que “hicimos un relevamiento importante para colocar luminaria LED, también necesitaríamos cordón cuneta, todo esto lo hemos planteado al intendente y al secretario de Obras y Servicios Públicos, Daniel Boyeras, que también está muy pendiente de estas cosas” y agregó “como necesidades, tenemos muchas, así que siempre tratamos de que en todo momento se oigan las necesidades del pueblo”.

Durante el anuncio de la planificación para 2019, Claudio Rossi afirmó que durante el primer cuatrimestre habrá media docena de inauguraciones importantes y que le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que llegue a Rojas para encabezar el acto de alguna de estas. Entre las obras más destacadas, Rossi mencionó: Neonatología, Jardín Maternal, Avenida Alessandro, el puente del arroyo Saladillo de La Vuelta y la red de cloacas de Carabelas.