Claudio Rossi: “Estamos tranquilos pero no satisfechos, iremos por nuevos desafíos”

Desde el comienzo de la gestión, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, plantea una consigna madre para cada año y un plan de gobierno que comunica en los primeros meses. Para referirse a los logros alcanzados en 2018 y los objetivos para 2019, el jefe comunal reunió a la prensa en un desayuno. Lo acompañaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Daniel Boyeras, y el secretario de Hacienda, Sebastián Barzaghi.

“Pasaron las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, un momento de cierre de año y apertura de otro, muchas personas hacen una pausa, nosotros ya estamos de pleno en la gestión, mirando nuestro programa de gobierno hacia 2019, ya lo tenemos definido”, comenzó diciendo Claudio Rossi y agregó “tenemos todo casi a nivel de detalle hasta octubre, momento en que la ciudadanía decidirá cómo siguen las cosas pero para nosotros la programación es muy importante: improvisar es costoso y frustra, no solo a la gente sino a los funcionarios, así que tenemos el presupuesto aprobado y el plan de trabajo en marcha”.

Claudio Rossi mencionó que “cada año nosotros tenemos una consigna superior, más allá de hacer todo lo que queremos, tenemos un objetivo maestro y todo se subordina a él: en 2016 el objetivo central fue el desembarco, la transición, y dominar un poco la situación, en 2017 fue marcar la impronta en la obra pública, en 2018 fue el equilibrio fiscal y tuvimos un superávit del orden de los once millones de pesos, a pesar de las enormes dificultades del segundo semestre que implicaron la utilización de recursos de jurisdicción municipal para tratar de hacer aportes adicionales para no recortar obras; el caso más importante fue la obra de 63 cuadras de pavimento que tuvimos que poner seis millones de rentas generales”. El intendente aseguró que logró alcanzarse “por tener disciplina y trabajar de manera ordenada, así se pudo lograr el objetivo de recortar la deuda y, probablemente, hacia fin de año podremos dejar atrás un período complicado”.

En otro orden, el jefe comunal de Rojas destacó que “logramos los objetivos creciendo, seguimos con el plan de reconversión de equipos, máquinas y herramientas, hoy estamos gastando más de un millón de pesos por mes en el pago de esas cuotas; hicimos un montón de obras que nos permiten salir creciendo y sanear cuentas; es un desafío muy importante”. Ante la prensa, Rossi anunció quedurante el primer cuatrimestre de 2019 habrá media docena de inauguraciones importantes: “el martes me reúno con la gobernadora, seguramente ella venga a alguna inauguración o lo hará algún ministro, me refiero a Neonatología, Jardín de infantes, Avenida Alessandro, a las cloacas de Carabelas, el puente del arroyo Saladillo de La Vueltay otras obras que vamos a estar terminando en los próximos cuatro meses”.

Respecto de las actividades de verano, Claudio Rossi se refirió a la colonia, varieté y corsos. “Disfrutamos de la colonia de vacaciones más importante que hemos tenido estos cuatro años con récord en inscripción, sin cupos, para nosotros eso es muy importante porque sintetiza los valores ideológicos respecto de la igualdad de oportunidades”, dijo el intendente y continuó “estamos preparando una serie de actividades que tienen que ver con los corsos del mes de febrero, vamos a hacer una inversión importante luego de la varieté de verano que se lleva a cabo en la plaza”.

En cuanto a los objetivos para 2019, el jefe comunal señaló que “hay algo muy importante en lo que hemos gastado bastantes recursos económicos y tiene que ver con el banco de proyectos, algunas iniciativas las conocen: en el Paseo de la Ribera gastamos $350mil para hacer el convenio con Hidráulica y tener las cotas de inundación; tal vez el más importante haya sido el que esperamos tener concluido hacia julio que es con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos subsidia dos millones de pesos para hacer las colectoras norte y sur”.

Por último, el intendente manifestó su tranquilidad y vaticinó un 2019 ordenado pero con nuevos dedafíos. “A pesar de las dificultades que puedan aparecer, creemos que podremos concluir nuestra gestión como lo tenemos planeado, si uno contrasta el plan de gobierno inicial con el que venimos ejecutando, la cuenta da para estar tranquilos pero no satisfechos: nuestro espíritu es ir por más, buscar nuevos desafíos”.