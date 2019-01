Marcelo Maccio, un joven periodista y escritor rojense radicado en París

Marcelo Maccio nació en Rojas en 1987 y allí vivió hasta que terminó sus estudios secundarios. Luego se fue junto a su familia a Capital Federal para cursar sus estudios universitarios y en Buenos Aires se recibió de licenciado en Periodismo en la Universidad del Salvador. En 2016, Marcelotomó la decisión de irse a vivir a París y a Francia llegó con una visa de un año; después, para poder quedarse viviendo en Europa,se fue a Roma algunos meses y obtuvo la ciudadanía italiana. Actualmente, Marcelo vive en París junto a su novia Julieta y su bebé Bartholomé pero en los últimos días de diciembre volvió a Rojas para visitar a su familia, amigos y presentar su primer libro “Todas las camas eran cucheta”. En diálogo con Democracia, Marcelo se refirió a su obra y la importancia de compartirla en la ciudad que lo vio nacer.



-¿Cómo se desencadenó el proceso creativo del libro?

- La escritura siempre estuvo presente en mi vida, de chico me encantaba escribir cuentos, después canalicé la mayor parte de la producción en mis trabajos como periodista pero jamás abandoné la literatura. Ya en París comencé a participar del taller de narrativa del escritor argentino Edgardo Scott y al ir mostrándole los cuentos y ver la buena recepción comencé a trabajar más en esa línea, que son todos cuentos situados en alguna ciudad o país determinado en el cual además tuve la suerte de estar.Cuando iban más de diez cuentos en esa línea Edgardo me dio la perspectiva de libro que yo no la había pensado, ya que además el personaje es el mismo y la voz y el ritmo de los cuentos muy similares, pese a que el primer cuento tiene ya varios años y lo escribí estando en Cuba, mientras que otros eran muy recientes. Ya con la idea del libro fui trabajando hasta cerrar los cuentos seleccionados y luego pensar en la edición, que es independiente bajo el sello Ediciones en Llamas.

- ¿De qué trata el libro recientemente presentado y dónde se puede conseguir?

- “Todas las camas eran cucheta” es un libro de quince cuentos donde un mismo personaje va viviendo distintas situaciones alrededor del mundo y haciéndose preguntas de su pasado y el futuro que no siempre puede responderse. Por suerte la recepción es muy buena; en Rojas el libro está disponible en las librerías Doña Remedios y en Tierra de Fuego, que también lo tiene disponible en su sucursal de Junín.

- ¿Cada cuánto volvés a Rojas y cuál fue la importancia de presentar el libro en tu ciudad natal?

- La idea con mi novia es volver al menos una vez por año, ya que ambas familias están acá y al tener un bebé queremos que ellos también puedan disfrutarlo. Pero lo cierto es que esta es la segunda vez que vuelvo desde que me fui y aprovechar para hacer la presentación fue en verdad hermoso, ya que pude mostrar mi primer libro a la gente de Rojas que se acercó en un buen número y con mucho afecto. Puedo estar viviendo en París, como podría vivir en cualquier parte del mundo, pero Rojas siempre está presente porque es donde está mi familia, pero además porque es mi origen.

- ¿Cuáles son tus próximos desafíos en relación a la escritura y el periodismo?

- El periodismo esta en stand by, así que toda escritura es literaria en este momento. Estoy muy contento con el progreso de lo que sería mi primera nouvelle, que a diferencia de Todas las camas eran cucheta, está situada casi exclusivamente en Palermo, Capital Federal, y que me gustaría terminar hacia finales de año.