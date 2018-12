Isabel Aladro: "Gracias por el apoyo incondicional"

Gracias!!!!! Por permitirme llegar hasta acá, por el aguante incondicional y por hacer de toda esta experiencia algo inolvidable. Gracias a @tinitastoessel por enseñarme tanto y darme un lugarcito en el #TeamTini, a @felidiazb por la dedicación, a @julianagallipoliti por ser la mejor amiga y compañera, a toda la producción por el trabajo impecable siempre y en esta ocasión a @fainbergcintia_stylist y @dei.sabini por el lookete increible!!!! Por sobre todo, gracias a ustedes ♥️ estoy feliz

