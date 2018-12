Isabel Aladro volvió a deslumbrar sobre el escenario

En el marco de una nueva gala de La Voz Argentina, el programa que conduce Marley por Telefé, la joven rojense Isabel Aladro (18) interpretó el tema "El tiempo es veloz" de David Lebón y cosechó las más gratificantes devoluciones.

"Canta con una limpieza y una pureza que transmite eso, me encanta el look que elige porque eso tiene mucho que ver" señaló Axel, al tiempo que Ricardo Montaner agregó "hace lo que tiene que hacer, no hay nada que sobre y tiene una imagen angelical que hace que logre algo maravilloso". Tini Stoessel dijo "estoy embobada, tengo mucha fe en vos, nos trasladás a otro mundo cada vez que subís al escenario, te adoro."