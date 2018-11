Hidráulica presentó un proyecto para construir una defensa en el río Rojas

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Daniel Boyeras, se reunieron con representantes de la Dirección Provincial de Hidráulica para conocer detalles de un proyecto que apunta a construir una defensa en el río Rojas, entre la Ruta 188 y Ruta 45. Con autorización del Concejo Deliberante, tiempo atrás el municipio había firmado un convenio con Hidráulica para hacer un estudio de lo que sería una defensa ribereña y, en los últimos días, se presentó la primera parte, indispensable para planificar y avanzar con distintas instancias de la obra.

“Rojas no tiene grandes problemas por el desborde del río en el área urbana, el mayor problema lo tenemos en las proximidades de la Ruta 188, en lo que es la parte más baja del Barrio Santa Teresa y alguna otra zona urbana que hay del otro lado del río”, señaló Daniel Boyeras al ser consultado por Democracia y agregó “además de la situación de esta zona del barrio Santa Teresa, que por supuesto es lo que más nos preocupa, tenemos la intención de materializar una defensa para decidir, sobre la base de un proyecto, hasta qué zona es posible urbanizar la tierra, qué zona avanza en dirección al río y qué zona tiene que quedar al resguardo para que no se generen problemas de gravedad como los que ocurren en otras ciudades que pertenecen a la cuenca del Arrecifes”.

La obra de defensa en zona ribereña consistirá en un terraplén con una traza que va a marcar cierta separación para proteger la ciudad del agua y, por otro, lado establecer el perímetro para futuras urbanizaciones. “Hidráulica presentó la primera parte del proyecto, esto corresponde al sector que va del terraplén de la Ruta 188 hasta las vías del ferrocarril, aproximadamente un tercio de la amplitud total del proyecto” apuntó Boyeras y agregó “ya empiezan a surgir algunos datos interesantes como que el proyecto contempla dejar una zona perimetral antes del cauce normal del río, de alrededor de unos cien metros de ancho y recién después se estaría construyendo el terraplén”.

Por otra parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos se refirió a que “la traza para este primer tramo se ubica en una propiedad privada, nosotros tuvimos contacto con el propietario de estas tierras, en principio la idea sería iniciar una gestión de diálogo para ver si se puede viabilizar alguna alternativa a lo que es la aplicación de la Ley de Habitat”, al tiempo Boyeras agregó que “lo que establece es la posibilidad de tener convenios entre el Estado y los particulares para efectuar urbanizaciones, las que se pueden viabilizar con compromiso de ejecución de obras e infraestructura, compromiso que puede asumir el municipio y, de este modo, está dando lugar a estas subdivisiones y quedando, como contrapartida, parte de esa tierra. No es una gestión fácil pero se puede llegar a alguna solución, teniendo en cuenta los intereses del particular y del Estado. Otra posibilidad, que sería más conflictiva, tiene que ver con la expropiación de la tierra, con la correspondiente retribución por el valor de la misma”.

El predio en cuestión tiene alrededor de quince hectáreas, de las cuales un sector sería utilizado por la defensa y el resto, un 50 ó 60%, para ser urbanizado. Consultado respecto del financiamiento, Boyeras señaló que “estamos empezando a trabajar para hacer una estimación del valor de la obra, aún no está definido, tenemos que gestionar fuentes de financiamiento, es un camino complejo y largo que queda por delante pero para empezar a transitarlo era necesario contar con este proyecto”. Por último, el secretario de Obras y Servicios Públicos remarcó que “estamos muy entusiasmados en avanzar con este proyecto para resolver una situación de fondo que, a futuro, se puede poner mucho más complicada”.