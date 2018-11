60 efectivos realizaron 6 allanamientos para esclarecer robo en Los Indios

Un vecino de la localidad de Los Indios deunció que delincuentes ingresaron a su casa en horas de la noche, mientras él se encontraba fuera del lugar. Al regresar se encontró con que la puerta de la vivienda había sido forzada y faltaban objetos de valor.

Personal de la Seccional Policial de Rojas se dispuso a investigar el hecho con el fin de dar con sus autores y lograr el secuestro de lo sustraido. Producto de las pruebas recogidas, testimonios recibidos, análisis de cámaras de seguridad, se logró la identificación de los presuntos autores.

Con los datos obtenidos, se solicitó al Dr. Pedernera, titular de la UFIyJ N° 8 del Depto. Judicial Junín, un total de seis allanamientos, uno para una vivienda ubicada en la localidad de Rafael Obligado, tres domicilios de Rojas (dos en el ex motel Kamao y el restante en Barrio La Loma), y dos de la ciudad de Pergamino. En pocas horas, y producto de las pruebas contundentes aportadas, el Juzgado de Garantías número 1 a cargo del Dr. José Luchini, también del Depto. Judicial Junín, otorgó las mismas, siendo de ese modo, que en la madrugada del día sábado 17, se dispuso de un total de 60 efectivos para diligenciar los registros domiciliarios, afectándose para ello personal de la Patrulla Rural Junín, Personal Destacamento Obligado, personal Destacamento Carabelas, personal de las comisarias 1era, 2da y 3era de Pergamino, personal del Grupo de Apoyo Departamental y personal de Rojas.

Se llevaron a cabo los allanamientos, ello en forma simultánea, arrojando los siguientes resultados: en Pergamino no se logró el secuestro de elemento de interés en la investigación, no obstante ello, uno de los moradores, fue notificado de la formación de la causa, por existir importantes indicios de su participación en el hecho; en el domicilio ubicado en la localidad de Rafael Obligado, se procedió al secuestro de una escopeta, siendo su morador aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego; en los dos allanamientos realizados en el ex motel, uno de ellos arrojo resultado negativo, en tanto que en el restante, se procedió al secuestro de un automóvil marca Chevrolet, modelo Celta color gris, un bolso y un par de zapatillas, los cuales tienen directa vinculación con el hecho. Y por último, en cuanto al domicilio ubicado en Barrio La Loma, el mismo arrojó un resultado negativo, procediéndose de todos modos al traslado de la persona moradora del lugar por registrar pedido de captura activo por infracción a la Ley 8031 a requerimiento del Juzgado Correccional 1 del Depto. Judicial Mercedes.