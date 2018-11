“Tolerancia cero” en Rojas: habrá sanciones rigurosas para quienes no respeten las normas de tránsito

El municipio de Rojas trabajó, durante los últimos años, en distintas campañas de educación y concientización sobre seguridad vial. Sin embargo, los funcionarios reconocieron no haber obtenido los resultados que esperaban, lo que motivó a aumentar los operativos en la vía pública y sancionar con rigurosidad a aquellos vecinos que no respeten las leyes de tránsito y realicen maniobras que pongan en peligro a terceros. En diálogo con Democracia, Miguel Ángel Nuñez, secretario de Seguridad de Rojas, aseguró que “somos hijos del rigor” y destacó las particularidades de la medida que apunta a reducir la cantidad de siniestros viales.

- ¿Por qué se decidió impulsar la medida de “tolerancia cero”?

- En Rojas hemos desarrollado distintos planes y programas a lo largo de nuestra gestión, basados en que hay que trabajar desde la multisectorialidad, es decir, los distintos organismos municipales, distintas ONG deben confluir voluntades en lo que es seguridad vial, que sea perdurable en el tiempo y, lo más importante, basada en roles: cada uno en la sociedad tiene una responsabilidad de cara a la seguridad vial, desde lo profesional, social, personal. Entendemos que desde nuestro rol, como Estado, ya hemos transitado un camino que fue el necesario para concientizar, para educar, y ahora, como Estado, vamos a agudizar, seremos extremadamente rigurosos, entendimos que la sanción cumple un rol fundamental, vamos a aumentar los controles, vamos a sancionar con rigurosidad, va a haber tolerancia cero en el sentido de que ya no aceptaremos excusas de ninguna naturaleza para no cumplir con lo que la normativa exige para poder circular por las calles de la localidad. Hubo accidentes con víctimas fatales y si el ciudadano no entiende que se tiene que cuidar, nosotros vamos a utilizar herramientas de manera tal que ellos empiecen a tener conciencia del autocuidado.

- ¿Cuándo implementarían la medida y cuáles son las particularidades?

- Se implementa a partir del 10 de noviembre. Se venían haciendo operativos de forma ininterrumpida pero que tenían un fuerte costado de educación y concientización, lamentablemente no han arrojado los resultados que esperábamos. Ahora vamos a aumentar la cantidad de operativos en la vía pública con el cuerpo de inspectores y con la policía comunal. Los puntos que cambiamos tienen que ver con las multas, vamos a ser rigurosos con el cobro, porque había una modalidad de pago en cuotas que no daba resultados. Ahora se va a pagar de una sola vez o el 50% que establece la ley.

- ¿Cuáles son las principales infracciones que se cometen en Rojas?

- En Rojas circulan muchas motos incumpliendo con lo que la normativa exige, a nosotros nos preocupa que padres transiten con sus hijos menores sin casco, llevan más pasajeros de los que pueden ir, no respetan las luces en rojo y eso es un peligro altísimo para quienes sí las respetan y eso es un código internacional que debemos respetar. Con ellos vamos a ser sumamente duros. Hay un universo bastante amplio de incumplimiento y ahora vamos a exigir sin escuchar excusas, vamos a ser contundentes en el respeto de la normativa y vamos a ser muy duros con las sanciones porque el incumplimiento de las normas tiene impacto en las familias, los accidentes de tránsito generan muchos problemas, las personas no pueden ir a trabajar, generan problemas a los empleados, a los empleadores, ni hablar cuando se pierde una vida. Lamentablemente el programa de concientización no funcionó y hemos entendido que somos hijos del rigor.