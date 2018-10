El municipio de Rojas implementará el programa "Familias solidarias"

El programa “Familias solidarias”, con nueva modalidad y reglamentación, está en vigencia desde hace dos años en la provincia de Buenos Aires y consiste en que distintas familias se sumen a un registro único para brindar tránsito en sus hogares a niños, niñas o adolescentes que tengan sus derechos vulnerados. Actualmente hay más de 160 familias de trece distritos de la Provincia que se sumaron al Programa y buscan aumentar la cantidad ya que, en este momento, hay alrededor de tres mil menores que viven en hogares o instituciones. En la región, distintos distritos se sumaron al Programa provincial y Rojas será el próximo en implementarlo.

El próximo lunes 22, la Secretaría de Promoción Social de Rojas, a cargo de Nora Calderone, presentará el programa “Familias Solidarias”. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural “Ernesto Sabato” a partir de las 19.30. Desde el área adelantaron que el programa tiene como objetivo brindar cuidados transitorios a niñas, niños y adolescentes, como alternativa a la institucionalización. “Será por un período de no más de seis meses, eso lo determina el juez, porque si en ese lapso no se resolvió la situación del menor, tal vez se extiende la permanencia en la casa de la familia pero hay que dejar en claro que es una medida transitoria, en ningún momento es con fines de adopción del menor, las familias no deben estar interesadas en adoptar sino en garantizar tránsito”, dijo Nora Calderone a Democracia.

Mediante la implementación de este programa se busca que cada niño tenga acceso a un hogar en el que puedan recibir cuidados, atención y la educación necesaria que faciliten sus desarrollos integrales, sin perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan sus situaciones singulares. De este modo, constituye una alternativa al acogimiento residencial, cuando la propia familia de la niña, el niño o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es conveniente que se hagan cargo de los mismos. Lo que se prioriza es el derecho a que los chicos puedan a recibir cuidados y contención en el marco de una familia, ya que todo niño tiene derecho a vivir en familia porque es el ámbito privilegiado para su crecimiento y desarrollo integral.

Consultada respecto de las expectativas por la recepción del programa en la comunidad rojense, Nora Calderone aseguró que “en Rojas hay familias que han tenido nenes en guarda y lo siguen sosteniendo, creemos que vamos a tener una recepción muy positiva en nuestra ciudad, hace un tiempo que venimos trabajando, lo estamos dando a conocer y ya hemos tenido llamados de familias que nos consultan por el programa, entonces creemos que vamos a contar con algunas familias. De todas las que se inscriban, que haya dos o tres dispuestas a esto, va a ser positivo”.

Las familias rojenses interesadas en ser parte de este programa podrán concurrir a la Secretaría de Promoción Social de Rojas, donde se recepcionarán los datos personales, y luego se les notificará la audiencia informativa en la cual se charlará sobre lo que implica el procedimiento de selección de las familias.Quienes se postulen al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: ser mayor de 21 años; no se debe estar inscripto en el registro de familias adoptantes; no registrar antecedentes penales; uno de los miembros de la Familia Solidaria debe ser sostén de la unidad familiar; y no adeudar cuotas alimentarias.