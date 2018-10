Alertan por falsos llamados de personal de ANSES

La Estación de Policía Comunal Rojas, a través de la Secretaría de Seguridad, emitió un comunicado a la población para alertar acerca de que se están realizando llamados a personas mayores de edad, a teléfonos fijos y/o móviles, informando el interlocutor (falsamente) que, con la finalidad de percibir mayores importes por la denominada “Reparación Histórica”, deben concurrir a sedes bancarias de la localidad, una vez allí, para lograr ese mayor pago, se les pediría realizar movimientos de dinero en forma electrónica.

Según indicaron, las personas que llaman lo hacen manifestando ser personal de ANSES, para lograr así el despojo del dinero.

A los fines de prevenir situaciones de la naturaleza descripta y para evitar ser sorprendidos, desde la Secretaría de Seguridad, conjuntamente con la Estación de Policía Comunal aconsejan:

• Advertir a las personas mayores que vivan solas, frente a una situación de esta naturaleza –antes de tomar decisión alguna– se comuniquen inmediatamente con la Policía (teléfono 911 o 463008) o un familiar de confianza.

• Al atender, deberá siempre solicitar que el llamante se identifique, preguntar quien es y con quiere hablar, antes de contestar lo que se le requiera.

• Tratar de mantener la calma, ya que muchas veces se busca confundir a la víctima con un gran despliegue verbal.

• En todos los casos no aportar información sobre datos filiatorios propios o de sus familiares, domicilios, movilidad, numeros de teléfonos, disponibildad de efectivo, etc.

• No abrir la puerta a desconocidos.