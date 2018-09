La ciudad de Rojas contará con una escuela basada en la pedagogía Montessori

La ciudad de Rojas contará con un nuevo espacio educativo para los niños y adolescentes en etapa escolar. Laura Rampa, Paula Torres y Verónica Millanovich son las impulsoras del Proyecto Educativo Amanecer, que se basa en la pedagogía Montessori. La propuesta abarcará, en principio, los niveles inicial y primario y no tiene precedentes en la ciudad. Ya se realizaron charlas informativas con los padres interesados en que sus hijos reciban educación con estas características y el viernes 28 de septiembre se llevará a cabo la preinscripción para el ciclo lectivo 2019. En diálogo con Democracia, Verónica Millanovich detalló los pilares fundamentales de esta pedagogía.



- ¿Cómo nace la idea de generar un proyecto educativo fundado en la pedagogía Montessori?

- Lo que más nos interesaba era que la escuela sea respetuosa del niño y de su ritmo. Vemos que los chicos en la escuela están sentados, con un rol pasivo,y nos parece terrible, entonces nos empezamos a plantear pedagogías alternativas que sean activas y respetuosas. Lo que más nos gustó de Montessori fue la calidad del material, material científico, que tiene control del error y demás cosas interesantes.Más que nada surgió por ver que los chicos siempre decían “no quiero ir a la escuela, me aburro” y, de repente, si se les presenta un material interesante aprenden de otra manera, mucho más rápido, no se dan cuenta de que están aprendiendo, no les resulta una tortura como lo es estar sentados, obedeciendo, porque toman un rol mucho más activo.

- ¿Cuáles son los pilares básicos de la pedagogía Montessori?

- El material Montessori es científico, didáctico, el niño tiene control del error, se puede ir autocorrigiendo; el material no cierra si el nene no lo hace bien, de esa manera, tiene un rol activo en el aprendizaje. Al docente lo definimos como un observador consciente, observa al niño y lo guía en el aprendizaje pero sin interponerse. Respeta el ritmo y los períodos sensibles, es decir, es de gusto que el niño trabaje con matemática si ese día quiere leer un libro o analizar un mapa. Se basa en que los chicos tengan capacidad de libre elección, que puedan elegir el material con el que ese día quieren trabajar. La intención pedagógica en el nivel primario es que, por ejemplo, se realice la lectura de un cuento o una leyenda y que eso motive preguntas, dudas que lleven a plantear una hipótesis, luego seleccionar el material para resolver el problema y al final explayar la conclusión.

- ¿La pedagogía Montessori se enmarca en la base curricular oficial?

- Si, todo está avalado por el sistema educativo y el contenido mínimo tiene que ser el que establece el Dipregep. Los objetivos hay que cumplirlos sí o sí. Lo que cambia es la forma de incorporar aprendizaje.

- ¿Cuáles son las principales diferencias con la escuela convencional?

- Las clases son solo por la tarde, porque lo ideal es que el niño se despierte solo; el rol del docente, en la escuela tradicional tiene un rol más activo, es quien dicta la clase y acá sería quien guía al niño en el autoaprendizaje; el rol del niño, que toma un rol activo; otra diferencia es el tipo de aula, nosotros vamos a tener aulas multiedad porque el hecho de que haya niños de diferentes edades ayuda a que los más pequeños aprendan al ver trabajando a los chicos mayores y los mayores desarrollan confianza en sí mismos, sienten que tienen la capacidad de enseñar, desarrollan un rol de liderazgo y les ayuda a la fijación del conocimiento; y la evaluación, no hay pruebas, en lo que más nos vamos a concentrar es en el nivel de concentración del niño, en la autonomía en el aprendizaje, la independencia para moverse dentro del espacio Montessori y el grado de disciplina; los grupos van a ser reducidos: en el jardín van a estar en un aula los chicos de tres, cuatro y cinco años, en primaria van a estar juntos primero, segundo y tercero que es Taller I, y cuarto, quinto y sexto va a ser Taller II.

- ¿Cómo está conformado el equipo de docentes?

- El equipo que estamos armando está conformado por docentes, profesor de música, de arte, profesora de inglés y gimnasia (no competitiva, buscamos que fomente el cuidado del cuerpo, que genere motivación y alegría). Nuestra idea de proyecto final es que no haya horarios sino que los chicos puedan elegir en qué momento hacer gimnasia, arte, lo que sea. Por ahora va a haber un día libre para que elijan qué hacer y queremos que un día sea exclusivamente bilingüe.El fin es que los chicos vengan motivados a la escuela, que tengan un sinfín de preguntas para hacerse. Aprender no tiene que ser doloroso, porque nos permite progresar y crecer.