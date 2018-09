Médico rural de Obligado: “tuve una charla amena con la gobernadora”

La visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a la ciudad de Rojas, confirmada a última hora del día previo, sorprendió a los vecinos del distrito. El último miércoles, 29 de agosto, la mandataria provincial se reunió junto a todos sus ministros en las instalaciones del Polideportivo CECIR, ubicado en el kilómetro 106 de la RN 188 y, tras encabezar la mesa de trabajo, Vidal se encontró con un grupo de vecinos de barrio Parque y con el médico rural de Rafael Obligado, Javier Fernández Olaechea. En diálogo con Democracia, el médico brindó detalles del encuentro con la gobernadora.

“Nos reunimos en la casa de una vecina de Rojas y allí esperamos a la gobernadora, cuando llegó la esperamos con mate y mantuvimos una charla amena”, contó Fernández Olaechea a este diario y agregó “hablamos de la vida en el pueblo, del tiempo que hace que estoy, ella me preguntó si conocía a todos los vecinos, si tenía las historias clínicas de todos, hablamos de mi familia, de mis hijos, fue una charla muy familiar, muy de entre casa”. María Eugenia Vidal compartió un segmento del encuentro en sus redes sociales, donde se la veía sentada junto al médico rural y al intendente local, Claudio Rossi, con mate de por medio.

Javier Fernández Olaechea tiene 65 años y hace 40 que vive en el pueblo de Rafael Obligado. El médico lleva cuatro generaciones atendidas y siempre estuvo a cargo de la sala. En sus primeros años de ejercicio de la profesión, solía viajar a atender pacientes a los campos, los familiares de los enfermos llegaban para avisarle e iban bajo el calor del sol o en días de tormenta. Hoy, Javier continúa utilizando la ambulancia F100 modelo 1985 para viajar a las zonas rurales y las localidades del partido de Rojas.

“Hablamos de los pueblos, de lo que normalmente ocurre, que la gente se va y ya no vuelve, ella me decía que se necesita crear nuevas cosas en los pueblos para que la gente se quede y no se vayan por falta de trabajo”, dijo Fernández Olaechea y agregó “hablamos de Rafael Obligado, el intendente aprovechó la ocasión para comentar que se están realizando gestiones con la Unnoba para lograr que se curse la carrera de Medicina Veterinaria en el pueblo, que eso sería clave para reactivar la circulación en el pueblo”.

El médico rural de Rafael Obligado comentó que la gobernadora “es muy sencilla, muy amable para charlar y muy simpática”. En el marco de la charla, María Eugenia Vidal también resaltó la importancia de contar con el SAME en el distrito, para alcanzar una mayor cobertura médica y agradeció al médico por “todos estos años al servicio del Estado y de la gente, personas como vos hacen a nuestra identidad”.