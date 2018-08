Vidal en Rojas: “Cuanto más difícil es el momento, más cerca tenemos que estar”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó la reunión con su gabinete como cada miércoles pero, en esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Polideportivo CECIR de la ciudad de Rojas.

Durante poco más de una hora se repasó el trabajo semanal de cada área, el ministro Leonardo Sarquís hizo una exposición sobre la situación de la agroindustria y Joaquín de la Torre compartió un panorama político de cada sección electoral. Allí estuvieron presentes todos los ministros excepto el titular del área de Seguridad, Cristian Ritondo.

No vamos a imponer paritarias por decreto, no lo hicimos en dos años y medio y no lo vamos a hacer ahora. María Eugenia Vidal

Tras la reunión privada entre los funcionarios, la gobernadora visitó a vecinos rojenses de Barrio Parque acompañada por el intendente local, Claudio Rossi, y mantuvo una charla con el médico rural de la localidad de Rafael Obligado, Javier Fernández Olaechea.



“Tenemos que estar cerca”

Tras la reunión de trabajo, la gobernadora formó parte de una rueda de prensa junto al vicegobernador, Daniel Salvador, y al intendente local, Claudio Rossi. “Quiero agradecer al intendente que nos haya recibido con su equipo, estamos contentos de hacer reuniones de gabinete en las ciudades y poder escuchar las necesidades de cada lugar, al mismo tiempo, compartir lo que estamos haciendo en la Provincia; nuestra agenda sigue a lo largo de toda esta sección y también la Cuarta Sección Electoral”, dijo Vidal y agregó “el objetivo es estar cerca y dar respuestas concretas, para eso hay que salir de la oficina, salir de La Plata y recorrer”.

Consultada acerca de los temas que se abordaron en la reunión, Vidal dijo que “se habló de temas de la gestión, de la necesidad que tenemos todos de imponer nuestra agenda en la calle mucho más que en el escritorio, lo hacemos desde hace dos años y medio pero ahora ya lo tenemos planificado de esa manera, la mitad de mi día transcurre recorriendo la calle, cuanto más difícil es el momento, más cerca tenemos que estar; compartimos esa mirada con el vicegobernador, el intendente y todo el equipo”.

A su vez, la gobernadora destacó que “nos referimos a cómo viene la siembra de trigo, nos faltan muy pocos lugares en la Provincia por terminar la siembra de trigo y cebada, viene muy bien, ya hay un 99% sembrado, estamos un 14% arriba de la superficie sembrada el año pasado y, por ahora, las condiciones meteorológicas acompañan”.

Conflicto docente

En el marco de una nueva jornada de paro en las escuelas bonaerenses, la gobernadora aseguró que “ni mi equipo ni yo perdemos la voluntad de diálogo con los docentes, hubo dieciocho reuniones y nueve propuestas, por supuesto que compartimos, desde el primer día, que todos los docentes merecen ganar mejor, entendemos que hay cientos de miles de chicos en la Provincia que no tienen clases y también miles de docentes que muchas veces se sienten rehenes de este desacuerdo” dijo Vidal y continuó “les quiero decir que vamos a seguir dialogando, como lo hemos demostrado, no vamos a imponer paritarias por decreto, no lo hicimos en dos años y medio y no lo vamos a hacer ahora, vamos a seguir escuchando y haciendo nuestro mejor esfuerzo”.

Todas las obras que están en marcha van a continuar, no se va a paralizar ninguna. Daniel Salvador

“El mejor esfuerzo es que nuestra oferta se acerque lo más posible a la inflación, no puede ser cerrada desde hoy hasta diciembre, nosotros vemos mes a mes cómo impactan la inflación y las dificultades, la Provincia no es ajena a eso y afecta a nuestra recaudación”, dijo Vidal con énfasis y agregó “me comprometí con todos los trabajadores a no volver al aguinaldo en cuotas, a no volver a un compromiso de paritarias que no se pueda pagar, yo no quiero llegar a diciembre como en 2015 sin tener los fondos para pagar aguinaldos a diez días de las fiestas; aún a riesgo de que muchos docentes no se sientan conformes con la oferta, es lo que podemos pagar, es lo que podemos cumplir”.

Apoyo a productores

“Esperamos que el campo, después de dos años difíciles, pueda recuperarse con la cosecha del año que viene, mientras tanto, con el ministerio de economía y el Banco Provincia vamos a estar asistiendo a todos los pequeños productores que necesiten nuestro apoyo y que atravesaron situaciones difíciles”, apuntó Vidal y se refirió al crecimiento del sector ganadero: “hicimos un repaso de la ganadería y la industria frigorífica, pasamos de ser número quince en la tabla del mundo en 2015, a estar hoy en el quinto puesto; estamos recuperando cabezas de ganado y estamos exportando, todo esto, que muchas veces resulta lejano para los vecinos, es trabajo, es más producción, hace al crecimiento de la Provincia y, desde el Estado, nosotros tenemos que acompañar para que siga creciendo”.

Planta de Biomasa

Tanto la gobernadora como el intendente local se refirieron al ambicioso proyecto que marcará un antes y un después en el distrito de Rojas: la planta de Biomasa. “Es la primera planta de Biomasa y el proyecto más grande de energía renovable que va a tener la Provincia a lo largo de nuestra gestión, tengo que felicitar al intendente por empujar este proyecto, es un orgullo para la Provincia tener esta planta en Rojas” dijo Vidal y agregó “me contaba el intendente que casi 300 personas trabajarán en la puesta en marcha y es muy importante que, detrás de cada una de estas iniciativas, los argentinos, necesitamos un trabajo que nos garantice llegar a casa a la noche con la satisfacción de haber trabajado para vivir mejor”.

Por su parte, el intendente Claudio Rossi dijo que “la planta de Biomasa es muy relevante no solo por lo que significa en sí misma sino por todo lo que va a generar, es un recurso económico que va a ser fuente de nuevas empresas, así que estamos generando bases sólidas e importantes, que van a ser trascendentes para los años próximos”.

“Las obras no se detendrán”

Consultado respecto de las obras y la situación económica que atraviesa la Provincia, el vicegobernador Salvador dijo que “todas las obras que están en marcha van a continuar, no se va a paralizar ninguna, en cuanto a la situación económica en la Provincia, estamos buscando las mejores salidas, tuvimos una buena respuesta a nivel nacional, lo anunció Mauricio Macri, y la Provincia sigue en marcha con obras en escuelas, hospitales, rutas, cuencas de ríos y con una cantidad de proyectos que se pusieron en marcha y se van a concluir, sin antecedentes en la historia de la Provincia”.

Por su parte, el intendente Claudio Rossi dijo que “es un elogio que la gobernadora haya elegido nuestra ciudad para hacer la reunión de gabinete” y anticipó las próximas obras para Rojas: “la semana pasada firmamos dos convenios con el ministro de Infraestructura que estuvo aquí para la ejecución de la calle Alessandro, por más de trece millones de pesos; y otra por tres millones de pesos que consiste en la repavimentación de Fuerte Federación, así que en lo concreto esas son las dos nuevas obras que vamos a tener”.