María Eugenia Vidal se reunió con todo su gabinete de ministros en Rojas

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó la reunión con su gabinete en las instalaciones del Centro Polideportivo CECIR de la ciudad de Rojas. Durante poco más de una hora se repasó el trabajo semanal de cada área, el ministro Leonardo Sarquís hizo una exposición sobre la situación de la agroindustria y Joaquín de la Torre compartió un panorama político de cada sección electoral. Allí estuvieron presentes todos los ministros excepto el titular del área de Seguridad, Cristian Ritondo. Tras la reunión privada entre los funcionarios, la gobernadora visitó a vecinos rojenses de Barrio Parque acompañada por el intendente local, Claudio Rossi, y mantuvo una charla con el médico rural de la localidad de Rafael Obligado, Javier Fernández Olaechea. Tras la reunión, Vidal conversó con la prensa presente, entre ellos los medios locales y los enviados especiales de Democracia.

Conflicto docente: “queremos dialogar”

En el marco de una nueva jornada de paro en las escuelas bonaerenses, la gobernadora dijo que “ni mi equipo ni yo perdemos la voluntad de diálogo con los docentes, hubo dieciocho reuniones y nueve propuestas, por supuesto que compartimos, desde el primer día, que todos los docentes merecen ganar mejor, entendemos que hay cientos de miles de chicos en la Provincia que no tienen clases y también miles de docentes que muchas veces se sienten rehenes de este desacuerdo” dijo Vidal y continuó “les quiero decir que vamos a seguir dialogando, como lo hemos demostrado, no vamos a imponer paritarias por decreto, no lo hicimos en dos años y medio y no lo vamos a hacer ahora, vamos a seguir escuchando y haciendo nuestro mejor esfuerzo”.

“El mejor esfuerzo es que nuestra oferta se acerque lo más posible a la inflación, no puede ser cerrada desde hoy hasta diciembre, nosotros vemos mes a mes cómo impactan la inflación y las dificultades, la Provincia no es ajena a eso y afecta a nuestra recaudación”, dijo Vidal con énfasis y agregó “me comprometí con todos los trabajadores a no volver al aguinaldo en cuotas, a no volver a un compromiso de paritarias que no se pueda pagar, yo no quiero llegar a diciembre como en 2015 sin tener los fondos para pagar aguinaldos a diez días de las fiestas; aun a riesgo de que muchos docentes no se sientan conformes con la oferta, es lo que podemos pagar, es lo que podemos cumplir”.