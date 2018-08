Buscan que Rafael Obligado sea sede de la carrera de Veterinaria de la Unnoba

La pequeña localidad de Rafael Obligado pertenece al partido de Rojas y cuenta con 800 habitantes, la mayoría es población adulta ya que los jóvenes se van del pueblo en busca de nuevas oportunidades y muchos de ellos no regresan debido a la escasa oferta laboral. Entre otras cuestiones, esta es una de las que motivó al bloque Cambiemos a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para postular a Rafael Obligado como sede de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional el Noroeste de Buenos Aires.

La Unnoba no cuenta con esta carrera de grado en su abanico de ofertas académicas y, teniendo en cuenta este punto, los concejales enviaron al rector Guillermo R. Tamarit el proyecto de resolución aprobado de manera unánime en el Honorable Concejo Deliberante de Rojas. Mediante esta iniciativa, buscan que las autoridades universitarias consideren y analicen la propuesta que no solo brindará nuevas opciones para los jóvenes estudiantes de la zona, sino que también funcionaría como motor para que los engranajes del pueblo vuelvan a girar. Los vecinos de la localidad manifestaron su entusiasmo y juntaron firmas para reforzar el documento enviado a las autoridades de la Unnoba.

En diálogo con Democracia, Nicolás Scardino, concejal rojense del bloque Cambiemos e impulsor del proyecto, dijo que “la idea surgió por parte de los vecinos, principalmente por la problemática de los pequeños pueblitos, los chicos se van a estudiar y no vuelven, va quedando la población mayor y dado que la Universidad genera desarrollo social y económico, sería muy beneficioso para toda la zona” y agregó “además, los jóvenes que deciden estudiar Medicina Veterinaria tienen que viajar a Casilda, Buenos Aires o a La Plata, no hay otra Facultad de Veterinarias más cercana”. En este sentido, Scardino dijo que “lo consideramos oportuno por ser una zona agrícola ganadera y también por la proliferación de perros y animales pequeños que hay en las ciudades, sería de gran utilidad”.



Cuando se dio a conocer la propuesta en redes sociales, de inmediato las repercusiones fueron altas y positivas. Cientos de usuarios de la red social Facebook celebraron la iniciativa y compartieron la noticia. “Hubo mucha repercusión respecto del tema porque esto ya trasciende el partido político que lo impulsa, en el Concejo todos estuvimos de acuerdo”, cuenta Scardino. En los últimos días, el concejal se puso en contacto con otros de la región, con el fin de que el proyecto se impulse en los Concejos Deliberantes de las ciudades vecinas. “Hablé con Claudia Necco de Colón, con Jorgelina Acevedo de Salto, con Valeria Di Giovanni de Arrecifes, Victoria Martínez White de Pergamino, Cristina Cavallo de Junín, entre otros, ellos van a poner en consideración de su bloque este proyecto para impulsarlo en las distintas ciudades porque sería un beneficio para toda la zona”.

Por otro lado, se realizó en Rafael Obligado una reunión entre vecinos, funcionarios locales, concejales y el delegado del pueblo Ariel Gallardo para definir más detalles vinculados a la propuesta. Consultado por la locación que tendría la Facultad de Veterinaria, Scardino dijo que “habríamos pensado en la locación donde funcionaba la Vucetich, actualmente ya no se forman cadetes y se utiliza para hacer capacitaciones y entrenamiento, pero no es algo excluyente, se puede buscar otro lugar, lo importante es que las condiciones y la voluntad están” y agregó “esperamos que se pueda avanzar y que lo consideren, sabemos que no es sencillo pero dada la distancia que hay a las universidades más próximas y el lugar que proponemos, creemos que podría ser una muy buena alternativa”.

El proyecto de resolución aprobado junto a las 200 firmas de los vecinos de Rafael Obligado fue enviado a las autoridades de la Unnoba, al Ministerio de Educación de Provincia y de Nación, y al Colegio de Veterinarios. “El debate en el Concejo tuvo consenso de todos, siempre se buscan los peros más pequeños para no apoyar el proyecto del otro pero en este caso todos lo apoyaron, el intendente Claudio Rossi buscará reunirse con el rector Tamarit más adelante y, mientras tanto, esperaremos respuestas por parte de la Universidad”.

Por su parte, Pilar Traverso, prosecretaria académica de la Unnoba, aseguró a Democracia que ya tienen en sus manos el proyecto enviado desde Rojas y que reciben a menudo propuestas de este tipo por parte de agrupaciones, entidades o particulares. “Para nosotros, recibirlas significa un voto de confianza a la Universidad y a su nivel académico pero no es tarea sencilla incorporar nuevas carreras ya que se deben reunir distintas condiciones que van más allá de contar con un espacio físico” dijo Traverso y agregó “de todos modos, desde la Universidad siempre estamos abiertos al diálogo y enviaremos una pronta respuesta”.