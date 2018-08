Taekwon-do: La rojense Sabrina Mai es la mejor del mundo

Argentina se coronó bicampeón en el Mundial de Taekwondo ITF 2018 que se llevó a cabo en nuestro país entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Los seleccionados masculino y femenino se consagraron con la medalla de oro tanto en Formas como en Lucha.En el caso de las chicas, el equipo albiceleste superó al Reino Unido en la final de Formas con una performance impecable; mientras que en Lucha, el equipo conformado por Agustina Armoa, Sabrina Mai, Oriana Alvárez, Micaela Violante,Ludmila Gisasolla y Bárbara Gadea, lo logró pero con una actuación agónica. En cuanto a los varones, en Formas vencieron a Estados Unidos, y en Lucha superaron por 3-2 al Reino Unido. Democracia habló son Sabrina Mai, la rojense que fue elegida mejor competidora del mundial, salió campeona con la selección, primera en forma II dan adultas y lucha -55kg.



- ¿Cómo viviste el mundial de Taekwon-do en Argentina?

- Fue algo único, mágico, que el universo nos regaló a todos los taekwondistas, fue una sensación hermosa haberlo logrado con el equipo argentino y en lo individual. Tener a la gente que siempre me apoyó en todo momento, mis compañeros, toda la gente que lo vivió de cerca. Yo el año pasado tuve una lesión importante y no sabía si este año iba a poder estar en el mundial y ellos me alentaron y motivaron en todo momento, así que vivirlo con ellos fue algo increíble.

- La competencia como local se debe vivir de una manera muy intensa

- Sí, hubo muchos rojenses en la tribuna, todos quisieron alentarme, ellos nunca habían tenido la posibilidad de estar en un evento de semejante magnitud. Estuvo genial que estuvieran ahí. Vendimos 150 entradas a rojenses y vinieron más a comprar entradas en la puerta. Nadie quiso perderse esta gran fiesta que fue el Mundial de Taekwondo.



- Tu performance fue clave para alcanzar el oro con la selección

- A nivel individual salió todo no como pensábamos pero sí como queríamos. Estoy feliz por eso. Con la selección veníamos trabajando mucho, nunca habíamos sufrido tanto como sufrimos este domingo contra Inglaterra, veníamos perdiendo 2-0, después Agus empató y teníamos que remontar las últimas dos peleas como sea. Salió Bárbara, ganó y estábamos empatadas. El entrenador me eligió para definir el campeonato, las inglesas eligieron a la más fuerte que venía de salir campeona mundial hasta 65 kilos, yo soy hasta 55 kilos. Ella era muy dura pero por Argentina había que dar todo, estando en nuestro país y más con una tribuna repleta, colmada de gente alentando, mi actuación no podía ser menor. Salió todo bien, pude encontrarle el tiempo y Argentina ganó.



- ¿Cómo se maneja la presión en un momento clave como el que te tocó?

- Con el equipo la sensación es totalmente diferente, vos sabés que ganes o pierdas tu equipo va a estar ahí, entonces cuando salís a pelear salís con mucha presión porque sabés que estás representando a tu país pero yo sabía que tenía una espalda atrás y que si no llegaba a obtener el título, iba a estar apoyada en ellas. Pero no podía permitirme no dar ganador al equipo, así que salí con todo y se dio.

- ¿Cómo son estos días, cuando se recibe el reconocimiento de la gente?

- El deporte es muy lindo y cuando te va bien o te va mal siempre se reciben buenas vibras, mensajes, abrazos, mucho cariño de toda la gente que nos apoya. No tengo voz, festejamos mucho, nos descargamos, estoy bajando a tierra después de haberlo logrado todo. Sinceramente fue así, y más en nuestro país, nunca se había vivido algo así en el exterior, las tribunas las llenábamos solamente los atletas y ahora haber tenido más de tres mil personas fue algo increíble. Ya retomé la facultad, quiero seguir disfrutándolo pero sin dispersarme más.

- ¿Cuáles son los desafíos deportivos que se vienen?

- Por ahora no me voy a tomar vacaciones, tengo que retomar los estudios, solo me tomé el lunes porque era el día después de haber cumplido todos mis sueños, pero el martes volví a la facultad. Este fin de semana estoy en Rojas, saludando a toda la gente que me alentó desde la ciudad y después vuelvo a Buenos Aires, seguiré con mi rutina. La competencia a nivel nacional sigue en pie, queda en decisión de cada deportista si ya compite en el próximo torneo o si se toma un mes. Sigo entrenando y sé si competiré en el próximo torneo, pero en septiembre volvemos al ring nuevamente.