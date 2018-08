Rojas en alerta por brote en enterovirosis

Las autoridades sanitarias de Rojas advirtieron que se desencadenó un brote de enterovirosis y, por ese motivo, iniciaron una campaña de difusión para promover medidas preventivas para evitar contagios y lograr el control de la enfermedad lo antes posible.



El brote comenzó afectando a alumnos del Colegio San José y se propagó rápidamente. En conferencia de prensa, Silvina Fernández, directora de Atención Primaria de la Salud, explicó algunas de las características de este virus, dijo que "presenta un período de incubación sumamente corto, de tres o cuatro días, provoca fiebre alta y afecciones en la garganta, tracto digestivo o respiratorio, o bien sus combinaciones·. Fernández explicó también que el contagio se da exclusivamente por contacto entre personas, por lo que instó a los padres a que no envíen a la escuela a sus hijos si presentan estos síntomas, e inclusive que eviten su contacto con otras personas, en la medida de lo posible.



Otras medidas preventivas son el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, no compartir utensilios tales como cubiertos, vasos, tazas y demás, y la limpieza con lavandina de muebles, picaportes y en general, objetos cuya manipulación es frecuente. Fernández aclaró que la enfermedad no es grave y, en ese sentido, destacó que si bien el número de casos es relativamente alto, no fue necesaria ninguna internación.