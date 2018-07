Bomberos de Rojas, en alerta por recorte y atraso en el cobro del subsidio nacional

Los cuarteles agrupados en la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires realizaron un toque de sirena en simultáneo con el objetivo de visibilizar la problemática que los preocupa. El reclamo tuvo alto acatamiento en las distintas localidades de la región y lo llevaron a cabo tras recibir la notificación de que habrá un recorte en el subsidio nacional que reciben todos los años y que debieron haber cobrado entre los meses de enero y junio. El distrito de Rojas, que cuenta con cuarteles en la ciudad cabecera y en la localidad de Carabelas, no fue ajeno al reclamo y se manifestó mediante el “sirenazo”. En diálogo con Democracia, Lucas Laborde, jefe del cuartel de Rojas, brindó detalles sobre la situación del sector.

“La intención del toque de sirena tuvo que ver con dar a conocer a los vecinos la problemática de los bomberos voluntarios, mucha gente no estaba al tanto y supieron a través de este reclamo”, dijo y agregó “estamos a la espera de una solución, debimos cobrar en los primeros seis meses del año y todavía no ha llegado el dinero”. Los cuarteles de bomberos voluntarios reciben subsidios provinciales y nacionales, en este caso, la medida de protesta está vinculada al subsidio de Nación y responde no solo al atraso en el pago sino también al recorte: el año pasado cada cuartel recibió $1.085.000 y este año volverán a recibir el mismo monto siendo que deberían recibir $1.500.000.

“Esto no es una cuestión política, está todo establecido en la ley Nº 25054 de bomberos, ahí se indica cuándo debemos cobrar y en qué debemos utilizar ese dinero”, apuntó Laborde. En este sentido, el jefe del cuartel de bomberos de Rojas dijo que la rendición de cuentas tras recibir el subsidio está estrictamente controlada y agregó que “no podemos utilizar el dinero para que lo decidamos nosotros, todo está debidamente regulado, qué cantidad está destinada a insumos, a capacitación, combustible, etcétera, y si no es correcta la rendición de cuentas, al año próximo no se recibe el subsidio.” Laborde comentó también que el monto a percibir no se condice con los costos actuales y dijo que “un equipo autónomo de bombero el año pasado costaba entre 35.000 y 40.000 pesos, hoy está casi 100.000 pesos”, comentó.

El dinero del subsidio nacional que reciben los bomberos voluntarios proviene de las compañías de seguros, se trata del cinco por mil por ciento de todos los seguros -excepto el seguro de vida- y hay cuarteles que dependen exclusivamente de este subsidio, sobre todo los más nuevos o los de las localidades pequeñas. “El distrito tiene cuarteles en Rojas y Carabelas, Rafael Obligado aún no cuenta con la personería jurídica, para los cuarteles jóvenes y chicos el subsidio es muy importante”, indicó Laborde y agregó “en las ciudades que son un poco más grandes generamos eventos para reunir el dinero que necesitamos para hacer obras y demás, pero, por ejemplo, en Carabelas la situación es totalmente distinta, porque es un pueblo pequeño, con poca cantidad de habitantes, entonces, por lógica,el número de socios no es el mismo y si organizan un evento no logran reunir gran cantidad de gente para cubrir gastos”.

Con el recorte, a nivel nacional los bomberos van a percibir $600.000.000 menos de lo correspondiente, lo que significa $500.000 menos por cuartel. Por estas horas, aguardan a que se tome en cuenta la problemática y puedan recibir soluciones por parte del Estado nacional.