Miguel Nuñez: “hay muchos vecinos con necesidades y no salen a usurpar terrenos"

Pese a las bajas temperaturas, unos quince vecinos de Rojas permanecen desde el último lunes 2 en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad. Allí instalaron carpas y aseguran que se quedarán hasta encontrar una solución a su reclamo de carácter urgente: tierras y viviendas. La semana pasada, unas veinte familias tomaron un terreno de seis hectáreas del barrio Villa Corina y fueron desalojadas mediante un pacífico operativo policial. Por estas horas, los funcionarios municipales barajan alternativas para resolver en conflicto y, en diálogo con Democracia, Miguel Nuñez, secretario de Seguridad, se refirió a las medidas tomadas por el gobierno local para destrabar la situación que se desató en los últimos días.

- ¿De qué manera comenzó el conflicto por la toma de terrenos?

- El lunes 25 de junio, en una acción concertada, unas veinte familias irrumpieron sorpresivamente en un predio de seis hectáreas de un privado que está ubicado en el barrio Villa Corina y lo usurparon. El dueño formuló la correspondiente denuncia y se inició el proceso judicial. El personal policial está facultado para aprehender en flagrancia y, en esas instancias, se procedió a aprehender a doce personas que estaban accediendo al predio para demarcarlo. Debo resaltar la actuación contundente del titular de la Fiscalía Nº 8, Dr. Esteban Pedernera, que pidió una medida cautelar de desalojo y del titular del Juzgado de Garantías Nº 3, Dr. Luchini. Actuaron asegurando los derechos de todos. Emitieron la orden para recuperar el predio tomado, se organizó el operativo policial y se entró el lunes 2 de madrugada porque de día había muchas personas. En el predio había nueve personas cuando se produjo el desalojo. No hubo inconvenientes y allí estuvo la titular de la Secretaría de Promoción Social.

- ¿Por qué se instalaron frente al municipio?

- Se decía que eran 170 familias las que habían usurpado el terreno y eso lo desmiento. En el lugar había unas 20 familias, unas 60 personas con menores incluidos. Son todos de Rojas y hay una señora de Junín con dos niños que estaba ocupando el predio, pero el grueso es todo de nuestra localidad. Una vez concretado el operativo de recuperación del terreno, estas personas se organizaron para ir frente al municipio donde aún permanecen. Rojas es una localidad pequeña, nos conocemos, el intendente Claudio Rossi salió para dialogar con estas personas, para escuchar las demandas que tuviesen, algunos estaban muy ofuscados, lo increparon, lo insultaron,Rossi reconoció a algunas personas: a una mujer se le había dado una vivienda social que después la vendió y a otros se les había dado un terreno que dejaron de pagar.

Nosotros reconocemos la problemática de falta de tierras pero también hubo acciones deliberadas desde algún sector para generar esta situación difícil. Generar espacios no es sencillo.

- ¿Pudieron mantener un diálogo en calma ambas partes?

- Después del primer encuentro en la plaza, donde el intendente fue insultado, un grupo de ellos se reunió con nosotros y se inició un diálogo para escuchar las demandas que pasan por el tema de la tierra y por la asistencia social. Hay una voluntad genuina impuesta por el magistrado que intervino para iniciar una instancia de diálogo, tratar de destrabar la situación y llegar a una solución. Hay que entender la situación en que se encuentra el municipio, no es sencillo conseguir espacio en nuestra ciudad. Se ha tenido una serie de reuniones con los representantes del resto y estamos tratando de buscar una solución justa para todos. No solo para ellos que mantienen esta actitud sino para un montón de gente que estaba anotada desde hace muchísimo tiempo para conseguir tierra. Hay que ser justos.

- ¿El predio ahora está custodiado?

- El predio está custodiado por orden del Dr. Luchini, dispuso la directiva de cercar el predio, a cargo del titular que prometió hacerlo. Si no lo va a tener que hacer el municipio. Espero que prime la racionalidad, hay que respetar la propiedad privada, no se puede con el fundamento de la necesidad avasallar los derechos de los demás. Es una lógica muy peligrosa porque se puede generar una cadena de situaciones desgraciadas. Hay que respetar los derechos de los demás, hay muchos vecinos con necesidades y no salen a usurpar terrenos, no caen en ese tipo de conductas que son ilegales. El dueño de las tierras está analizando la posibilidad de vender las tierras al municipio. Tal vez se podría avanzar en esa dirección pero se está negociando y podríamos arribar a un acuerdo. Él como propietario puede tomar la decisión que quiera sobre esas tierras.