Realizaron campaña de prevención de cáncer pulmonar

El último jueves fue el Día mundial sin tabaco, motivo por el cual en Rojas hubo una actividad a lo largo de toda la semana en la plaza San Martín, organizada por APEC, el Centro Preventivo Asistencial y la secretaría municipal de Salud.





La licenciada Andrea Cela, del CPA, explicó que "lo que estamos haciendo es una medición de la capacidad pulmonar a través de una técnica muy sencilla que usa un espirómetro manual. Es una manera de recordar la importancia de no fumar" y agregó "la Organización Mundial de la Salud, este año, tomó como lema para la campaña "tabaco y cardiopatías", que habrán visto en los afiches. El tabaco "rompe corazones", y de esta forma queremos traer un mensaje preventivo sobre la importancia de no fumar quien no lo ha hecho, y que sepa que siempre está a tiempo de dejar, el que lo hace".



Por su parte, Mónica Calderón, de APEC, invitó a toda la comunidad a que se acerque a la sede de la entidad para realizar el estudio, muy sencillo. "Estamos recordando la fecha y haciendo las mediciones", afirmó.