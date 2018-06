Por el ajuste, diez funcionarios dejan de trabajar en el gobierno de Rojas

La quita de tasas municipales en la factura de energía eléctrica de los vecinos de Rojas, eliminando el Fondo de Obras Públicas y la Ley 11769, implica que el gobierno local deje de percibir 29 millones de pesos anuales.

Esto empujó al intendente y su equipo de trabajo a tomar una serie de medidas de ajuste para cumplir con el Pacto de Responsabilidad Fiscal Municipal asumido a fines de 2017. En este marco, el Departamento Ejecutivo anunció el paquete de medidas de recorte y aseguró que “no son decisiones para nada simpáticas, el segundo semestre va a ser muy duro en lo económico”.

Rojas no es la excepción, la resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio” obligó a los distritos bonaerenses a repensar el escenario económico y financiero para lo que resta del año.

Entre las medidas para reducir gastos, anunciadas en conferencia de prensa por el intendente de Rojas, Claudio Rossi, se destaca la que tiene que ver con la reorganización de la estructura política y su reducción en un 20%, es decir, diez de los cuarenta funcionarios que trabajan para el gobierno local dejarán sus puestos y sus funciones serán absorbidas por otras áreas. En este sentido, el secretario de Gobierno, Cristian Ford, indicó que “son medidas difíciles de tomar pero debemos afrontarlas para poder administrar el municipio, hay direcciones que van a quedar vacantes y otras que serán absorbidas por secretarías”.

Además, Ford aseguró que “con diez funcionarios menos el volumen de gestión se verá afectado, por eso los demás funcionarios deberán desdoblar esfuerzos para poder equiparar ese volumen de gestión”. Respecto al ahorro que hace el municipio con el reordenamiento del organigrama, el secretario de Gobierno dijo que “una cosa es lo que gana el funcionario de bolsillo y otra es el ahorro que se produce: el ahorro mensual ronda los 600 mil pesos, lo cual no significa que cada una de las diez personas ganaba 60 mil pesos, todos saben que el tema aportes se lleva un porcentaje muy grande”.

Son medidas difíciles de tomar pero debemos afrontarlas para poder administrar el municipio

Durante la conferencia de prensa, Rossi agradeció a todos los trabajadores que dejarán sus puestos. “Quiero decir que no hemos hecho un recambio, no es que alguien se va y viene otro sino que hemos reasignado tareas para tratar de arreglarnos con menos, quiero agradecerles a todos los que dejan el cargo su compromiso, su trabajo y dedicación por haber plasmado la manera de gobierno que teníamos prevista”.

Además del reordenamiento de la planta política, se reducirá la cantidad de alquileres de inmuebles, fomentarán moratorias para mejorar la recaudación yse creará la tasa de recurso aéreo para cobrar a las empresas que tienen antenas en el distrito.

El secretario de Hacienda, Sebastián Barzagui, y de Gobierno, Cristian Ford, ofrecieron detalles al respecto, apuntando que “en este contexto, es bueno dar el mensaje de que la reducción no se hace en la planta de empleados municipales sino en la planta política”.

“La semana pasada firmamos convenio con una empresa para cobrar una tasa que el municipio no cobraba, es la tasa de uso aéreo, es decir, las antenas de la ciudad de Movistar, Claro, Personal, entre otras, y los postes de media tensión no estaban pagando tasas”, informó Ford, al tiempo que agregó “además, estamos por firmar un convenio con la Universidad de La Matanza para tener un asesoramiento en lo que respecta a la compra de energía eléctrica, eso produciría ahorro, porque si bien estamos cautivos porque hay un solo proveedor, hay formas diferentes de comprar energía eléctrica y cada manera de comprarla tiene diferente costo”.

Por último, los secretarios informaron que en los próximos días se difundirá la nómina de personas que dejarán de trabajar en el municipio y darán detalles acerca de qué manera se reacomodarán las funciones.