Daniela Amichetti: “En nuestra sociedad hace falta mayor tolerancia ante las diferencias”

La Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Rojas, a cargo de Daniela Amichetti, comenzó a trabajar con los talleres de educación inclusiva que consisten en realizar intervenciones en instituciones educativas con el fin de promover los derechos de las personas con discapacidad. El primer encuentro se denominó “Cuanto más sabemos, más comprendemos” y se llevó a cabo en el Centro Educativo Complementario Solar Feliz.

En diálogo con Democracia, Amichetti brindó detalles de la iniciativa, reflexionó acerca de la importancia del respeto y la tolerancia ante las diferencias para alcanzar una sociedad inclusiva y manifestó su deseo de continuar con los talleres en distintas instituciones de Rojas.

- ¿En qué consisten los talleres de educación inclusiva?

- La iniciativa surgió por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, se habló acerca de la necesidad de poder involucrarnos y generar situaciones de inclusión, entonces pensamos que la mejor manera sería proponerlo en escuelas, ya que hoy, mayormente, las personas con discapacidad asisten a escuelas convencionales.Lo que se busca es fortalecer la inclusión en la escuela para la comunidad en general. Tuvimos nuestra primera experiencia de taller en el Solar feliz, que denominamos “Cuanto más sabemos, más comprendemos”,con la finalidad de desarrollar la empatía, ponernos en el lugar del otro sin centrarnos en la discapacidad sino en el desarrollo de valores, en el respeto, en la tolerancia, en la convivencia. A través de estos talleres buscamos debatir sobre lo implica tener individualmente esos valores desarrollados y lo que se genera colectivamente si uno puede comprenderlo. Y recién después sí hacer hincapié en las condiciones de las personas con discapacidad.

Hay que empezar a hablar de educación inclusiva de abajo para arriba, porque los niños son los principales agentes promovedores de lo que aprenden.

- ¿Qué actividades desarrollan en los talleres?

- Generamos algunas experiencias significativas con respecto a personas con discapacidad. Se desarrollan pensamientos sobre cómo tratar con respeto, sobre la necesidad de limitarse a lo que necesita el otro y no lo que uno piensa que le tiene que dar, es decir, que el otro sea quien nos diga lo que necesita y no nosotros decidir sobre la vida de ellos. Se desarrolla la importancia de preguntar para que el otro tenga el lugar de persona que merece. Por ejemplo: no cruzarlos la calle sin antes preguntar si necesitan ayuda. Hacemos hincapié en el respeto, que tiene que ver con no obstruir las rampas, en poder conversar con el otro, no manejarnos como si de antemano ya supiéramos qué necesitan, negando la posibilidad de comunicarnos.

- ¿Creés que resta mucho por hacer para alcanzar una verdadera sociedad inclusiva?

- Creo hoy la persona con discapacidad ya ocupa otro lugar en la sociedad pero, como ocurre con todos los cambios de paradigma, conlleva un tiempo para poder ordenarlo, un tiempo para evolucionar culturalmente, como sociedad, y un tiempo para llevarlo a la práctica. Lo mismo ocurre con la nueva ley de salud mental, son situaciones nuevas que hay que trabajarlas social y culturalmente, que se entienda la finalidad, la promoción que conlleva, a dónde queremos llegar. Este cambio que se está dando tiene que ver con la educación inclusiva, con incluirnos todos como seres participantes, activos, no solo presenciales. Es decir, no alcanza con ir auna escuela convencional y tener un espacio especial dentro del aula sino que hay que ser parte de la escuela. Considero que la sociedad tiene que ser mucho más comprensiva y tolerante ante las diferencias. Para llegar a lo ideal falta mucho trabajo y muchos recursos que vamos a tener que ir logrando de a poco.

- ¿Considerás que los docentes tienen las herramientas necesarias para garantizar educación inclusiva en el aula?

- En primer lugar creo que el desempeño de un docente no depende de la formación académica que haya recibido sino que tiene que ver con su persona. Entiendo que están preparados para dar clases a personas muy distintas, de eso se trata, de poder entender la diversidad de todo tipo, tanto de pensamiento, de agilidad mental como de necesidades específicas. Como personas tenemos las herramientas para hacerlo. Primero creo que tiene que ver con esto y después sí con el tema de los contenidos, de la creatividad, de que el docente tenga libertad para generar recursos nuevos porque la inclusión tiene que ver con crear cosas novedosas para todos los alumnos, no solo para personas con discapacidad. Se trata de ser tolerantes en nuestra sociedad con las diferencias, es necesario hacer crecer y ampliar las formas de acercar el aprendizaje al otro. Entiendo que nos va a costar porque socialmente no estamos preparados. Hay que empezar a hablar de educación inclusiva de abajo para arriba, porque los niños son los principales agentes promovedores de lo que aprenden.