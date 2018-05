Bisio: "aumentaron las denuncias de abuso porque hay más visibilidad de la problemática"

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió un informe que indica que la provincia de Buenos Aires registra un caso de abuso cada dos horas. En relación a este tema, la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rojas, Erica Bisio, fue entrevistada por un portal de noticias locales y manifestó que "nuestra realidad no escapa a lo que ocurre en el resto de la provincia".



En diálogo con El portal de Rojas, la funcionaria reconoció que "el incremento constante de las denuncias no significa necesariamente que haya más casos, sino que hay mayor visibilidad, a partir de la conciencia que va tomando la población" y agregó "Rojas no escapa a la situación provincial, no podemos decir que haya ni más ni menos abusos que en años anteriores, o que exista una actividad mayor en este sentido, cuando hablamos de abuso, lo que tenemos en cuenta es cualquier actividad sexual entre dos o más personas, sin el consentimiento de alguna de ellas. Esto se puede producir entre mayores, entre mayores y menores, o bien entre menores. Lo que podríamos tener en cuenta es que cada persona tiene derecho a decidir qué quiere o no hacer sexualmente".

En el caso concreto de los abusos a menores, la comisario consideró que "la mayoría de las víctimas conocen a la persona que los agredió. Además, tenemos que tener en cuenta que las víctimas pueden ser tanto hombres como mujeres, y que cualquiera puede denunciar. Además, los abusos pueden ocurrir entre personas del mismo sexo, o del opuesto". Informó también que "por el momento no hemos tenido denuncias de casos de abuso al interior de las instituciones, los que recibimos son de tipo intrafamiliar, o bien de personas que son del conocimiento de la víctima".

Bisio informó a El portal de Rojas que "estamos dando charlas en las escuelas sobre grooming, ciberbullying o bullying, todos tipos de violencia entre menores, el uso de internet y las redes sociales se ha generalizado completamente, y cuando un menor, por estas vías, recibe agresiones o acoso de parte de sus compañeros, le resulta sumamente traumático. Además, porque este maltrato suele ser prolongado en el tiempo. Entonces, la persona que lo sufre se siente muy angustiada, avergonzada, asustada. Lo importante es hablar con el menor, que el menor encuentre algún adulto para contarle lo que le está pasando. Comunicarse es lo principal, ya sea con alguien de su familia, y si no está disponible, con algún mayor responsable, de una institución educativa, que pueda visualizar esta problemática y darla a conocer".



"Ante estos casos que involucran maltrato a menores por otros menores, es importante hacer la denuncia inclusive en las propias redes sociales. También en la Comisaría de la Mujer, porque eso se aborda tratando de contener a la víctima. Más tarde tomará intervención la entidad judicial correspondiente, según los responsables sean menores o mayores", dijo la comisario Bisio.