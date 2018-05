Rojas en alerta por la crecida del río: cayeron 300 milímetros solo en lo que va de mayo

Las abundantes precipitaciones de las últimas semanas encendieron la señal de alerta en la ciudad de Rojas. El monitoreo con el limnígrafo es permanente y el dispositivo arroja los datos del nivel del río cada una hora. La situación permanece controlada y, de continuar el buen tiempo, no habría mayores complicaciones. Sin embargo, el Club de Pescadores volvió a ser el sector mayormente afectado por el temporal que se sintió en distintas provincias y hoy cuenta con quince de veintitrés hectáreas inundadas.

En diálogo con Democracia, Silvina Mistó, directora de Defensa Civil de la Municipalidad de Rojas, acercó información respecto de cómo se encuentran trabajando en el tema las distintas áreas. “La semana anterior tuvimos una crecida muy importante del río, estábamos en 70 cm., que es muy bajo, y creció a 2.70 metros” comenzó Mistó y agregó “para comenzar a tener problemas el río tiene que alcanzar una medida de 3.50 metros y eso no depende de cuánto llueva en Rojas sino en las ciudades ubicadas río arriba”. En este sentido, la directora de Defensa Civil recalcó el trabajo coordinado que llevan adelante con los municipios vecinos para tener un control más abarcativo de la situación: “estamos en contacto permanente, nos informamos acerca de las precipitaciones, cuánto llovió en cada distrito, si hay cortes de rutas por el agua y todo lo que cada uno tiene en su zona lo comparte así los demás pueden informar a la población”.

En la noche del último jueves, en zonas rurales cercanas a Rafael Obligado cayeron 90 milímetros de agua, siendo que en el norte de la cuenca se registró menor cantidad de precipitaciones. De esta manera, Rojas aguarda mantener la situación estable y, mientras las condiciones climáticas continúen siendo favorables, no habría inconvenientes mayores. De todos modos, Silvina Mistó aseguró a este diario que ya hubo reuniones para acordar el trabajo a llevar adelante en caso de inundación. “Tuvimos un encuentro con el comité de crisis, estaban todas las áreas municipales que están afectadas a la emergencia y los bomberos voluntarios”, dijo Mistó y agregó “nos organizamos para estar alertas ante una emergencia, en el caso de que se necesitara ya está decidido cómo se va a hacer la evacuación y cuál va a ser el centro de evacuados. Eso ya está todo hablado.”

El Club de Pescadores, muy castigado por la crecida

El verano sin lluvias permitió al Club de Pescadores de Rojas tener una exitosa temporada de pileta y actividades al aire libre para los socios. Sin embargo, al tener sus instalaciones en una zona lindera al río, suele ser el primer sector que se inunda con cada crecida. En este momento, el lugar tiene quince de sus veintitrés hectáreas bajo agua, lo que genera menos actividad en el club y, en consecuencia, menos ingresos. Ariel Paniagua, de la Comisión Directiva de la institución, aseguró a Democracia que “estamos acostumbrados a atravesar esta situación, tenemos una compuerta pero vamos a construir otra para poder vaciar el club más rápido”. El año pasado en el club construyeron una barrera de contención para reducir el impacto del agua y que ingrese con menos violencia. En estos momentos, ya desarmaron las bombas, cortaron la electricidad de la zona de camping y llevaron las herramientas a una zona alta del salón.