Municipio y Registro del Automotor firmaron convenio para trabajar coordinadamente

El Municipio de Rojas firmó un convenio de complementación de servicios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a la liquidación, percepción, depósito y rendición por parte de los encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y con competencia exclusiva en motovehículos, del impuesto a la radicación de automotores y tasas, para que los encargados de los registros actúen como agentes de percepción del impuesto a la radicación de automotores.

El acto se desarrolló en el Palacio Municipal y estuvieron presentes el intendente Claudio Rossi; la directora de Recupero, Mónica Cichello; Horacio Duran, coordinador del Departamento Tributos y Rentas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de La Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios; y el asesor Federico Cabrera.

Respecto a la firma, la directora de Recupero contó que la iniciativa servirá para trabajar conjuntamente con el Registro del Automotor local de manera coordinada. “La Provincia nos manda datos de vehículos que ya están transferidos en otras localidades. A nosotros nos queda la deuda de las patentes y no las podemos cobrar. De esta manera esto no va a suceder porque cuando la persona vaya al Registro se va a encontrar con que allí se sabe si tiene deuda o no con el Municipio”, agregó Cichello.

Con las multas sucederá lo mismo que detalló en el párrafo anterior la directora de Recupero; que a su vez informó que cuando se inscriba una moto en el Registro también deberá hacerlo en la Municipalidad. “Antes las inscribían en el Registro, recibían las chapas y no pasaban por la Municipalidad; es decir que tenían sus patentes pero no las pagaban. Eso no va a suceder más porque ahora vamos a tener la información”, advirtió Cichello.