Picadas ilegales: doscientos policías realizaron cincuenta allanamientos

En horas de la madrugada de ayer viernes, tuvo lugar en Rojas un procedimiento en el que participaron 30 móviles policiales, 200 efectivos de la Departamental Pergamino, efectivos de Junín, Chacabuco, Policía Comunal, Patrulla Rural, DDI, DDA, Patrulla de Seguridad Vial y destacamentos. Mediante un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, se hicieron 50 allanamientos en simultáneo, se secuestraron 38 motos involucradas en picadas ilegales y una con pedido de secuestro por robo.

En este marco, también se hallaron plantas de marihuana en un domicilio y una persona resultó aprehendida por una causa de delito contra la propiedad.

El operativo sin precedentes en la Departamental de Rojas tuvo lugar a raíz de una denuncia que realizó el intendente Claudio Rossi, en nombre del municipio, en el Fuero de la Responsabilidad Juvenil por velocidad ilegal y pruebas de destreza ilegal.

En este sentido, Miguel Ángel Núñez, secretario de Seguridad del distrito, habló con Democracia y ofreció detalles al respecto.

- ¿Qué cantidad de accidentes de tránsito hubo en Rojas en lo que va de 2018?

- Se registraron entre 15 y 20 accidentes de tránsito por mes, con heridos ingresados en el hospital, en lo que va de 2018. Las personas más afectadas suelen ser peatones, ciclistas y motociclistas, vemos que hay gran incidencia de siniestros que involucran autos y motos, y la mayor cantidad de accidentes tiene lugar en el casco urbano, en las avenidas, en las arterias de mayor tránsito y en el centro.

- Las picadas ilegales son un drama de muchas ciudades de la Región…

- Las picadas nos preocupan a todos los distritos de la zona. Los secretarios de seguridad nos reunimos a menudo y uno de los temas más preocupantes es este. En el universo de las problemáticas de seguridad vial que tenemos, hay que definir dos puntos distintos. Uno es el vinculado a las pruebas de velocidad y destrezas, que están contempladas en el código penal. Nosotros, para tratar de monitorear el impacto de esas conductas –que tienen como protagonistas a jóvenes, muchos de ellos menores de edad- trabajamos con el cuerpo de inspectores y la policía en controles de tránsito en distintos puntos de la localidad. Esa conducta, correr picadas, es un delito penal y las desarrollan en el casco urbano; no solo ponen en riesgo sus vidas –porque van parados o acostados en la moto- sino también la de terceros. El ruido molesto también es un problema. Otro punto son los ciudadanos que transitan con su moto vehículo, la mayoría lo hace incumpliendo con la normativa vigente: no tienen seguro, no tienen patente, ni VTV, ni el casco reglamentario. Ellos también son alcanzados por los operativos.

-¿De qué manera buscan generar conciencia?

- Estamos tratando de concientizar, en los dos casos, porque sentimos que hasta hemos perdido el sentido de la supervivencia. Es común ver a un padre con sus dos hijos pequeños en una moto y ninguno con casco, hemos perdido el apego por nuestra propia vida. No puede ser que seamos hijos del rigor. Estamos tratando de concientizar de modo tal que valoremos la vida. Yo no creo que la solución pase por el solo hecho de infraccionar, todos tenemos que tener conciencia. Si salgo con mi hijo en moto, tengo que tratar de que la moto reúna todas las condiciones de seguridad.