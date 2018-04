Rojas trabaja en 63 nuevas cuadras de asfalto para la ciudad cabecera y cloacas para Carabelas

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que Rojas firmó el contrato con la empresa Iarsa S.A., para comenzar en pocas semanas con la obra de asfalto de 63 cuadras en diferentes barrios; entre ellos Pym, Progreso, Belgrano, Ramos, Libertador General San Martín, Banco Provincia, Bicentenario, España, La Loma y Unión. A su vez, integrantes de la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DiPAC), dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, realizaron una recorrida en Carabelas junto a funcionarios, en el marco del inminente inicio de la obra de cloacas en la localidad.

El ingeniero Daniel Boyeras, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dijo a Democracia que “respecto de las 63 cuadras de asfalto, en este momento estamos atravesando la etapa de trámites administrativos, posterior a la firma del contrato y previa al inicio de la obra” y agregó “también hay una obra complementaria de ejecución de cordón cuneta que está próxima a iniciarse, tiene otro contratista porque es de otra licitación”.

Boyeras informó que “se cubrirán aproximadamente 30 mil metros cuadrados con asfalto y la mayoría de las cuadras ya tienen la obra de cordón cuneta hecha, cuentan con estabilizado de escoria, esta es una obra muy importante, se han hecho muchas cuadras de asfalto, pero nunca tantas en un solo contrato. Es un programa de Nación que venimos gestionando desde hace mucho tiempo y logramos que saliera adelante”.

Algunas de las cuadras que ya cuentan con cordón cuneta deberán ser intervenidas para corregir o repararlas previamente. Se harán carpetas asfálticas en calles que cuenten con un estabilizado granular y antes se hará un perfilado y una compactación de dicha base haciendo trabajos de bacheo de las mismas en aquellos lugares que se requiera. Una vez terminadas estas tareas preliminares, será el turno de la ejecución del riego de ligas y carpeta de concreto asfáltico en caliente.

Cloacas para Carabelas

Esta semana estuvieron en Rojas integrantes de la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DiPAC), dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.Su visita estuvo relacionada al inminente inicio de obra de las cloacas en Carabelas, motivo por el que se reunieron con el intendente local, Claudio Rossi, y luego recorrieron la localidad junto a Daniela Boyeras y la delegada Ángeles Zarantonelli. “Desde el punto de vista sanitario es una obra importantísima que va a dotar del servicio a la localidad, los vecinos de Carabelas no tienen cloacas”, apuntó Boyeras y agregó “hace un tiempo se construyó la planta de tratamiento que ya está habilitada pero lógicamente no recibe efluentes porque no cuenta con la red entonces las cloacas también completan la obra”.

Con esta obra se realizarán unos 16 mil metros de red en la planta urbana con dos estaciones de bombeo que, mediante impulsión, enviarán los líquidos a la planta de tratamiento. El plazo de obra está estipulado en doce meses, con un presupuesto oficial de casi 38 millones de pesos.La comitiva, que se puso a total disposición del Municipio para colaborar en todo lo que esté a su alcance, estuvo integrada por Candela Zilberberg, directora ejecutiva DiPAC; Ezequiel Murace, jefe regional zona 6; Juan Soncini, jefe regional zona 3; Nahuel Fernández, coordinador zona 6; Manuel Amicone, Inspector de la obra de Carabelas; Fernando García, coordinador del área de seguridad e higiene; Bruno Materazzi, inspector en seguridad e higiene; y los inspectores Giuliana Antelo, Francisco Pastore y Fabián Giribaldi.

Obras en su tramo final

El ingeniero Daniel Boyeras informó también que se está por concluir la obra de reconversión del sistema de luminaria de la ciudad que abarca la parte central y avenidas importantes. “Se realizó el recambio de luminarias existentes, que eran de vapor de sodio, por LED y además se concretó la instalación de brazos para seguir con la colocación de luminaria” y agregó “con esto, el terreno central de Rojas va a quedar iluminado en columnas y con artefactos de tecnología LED”. Por otro lado, Boyeras confirmó que “estamos terminando una obra en materia de desagües pluviales, que corresponde a una de las etapas proyectadas -hay varios proyectos licitados por la Dirección de Hidráulica- y es la obra de desagües pluviales más grande que tiene Rojas hasta el momento”.

Consultado por el tramo de la Ruta 45 que une a Rojas con la localidad de La Angelita, partido de General Arenales, Boyeras indicó que “se está trabajando para concretar el anhelo de los rojenses, son unos diecisiete kilómetros a pavimentar y se tuvo que rescindir un contrato de vieja data”. Al mismo tiempo agregó que “existe un convenio firmado con Nación y con Provincia para dotar de recursos a lo que va a ser la ejecución de las terminaciones, divididas en dos etapas, pero previamente había que resolver el tema del contrato que había quedado inconcluso, trabajamos con Vialidad y se ha avanzado muy bien”.