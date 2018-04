Ponen en marcha “El Mercadito”, una nueva propuesta para los vecinos de Rojas

La propuesta es novedosa para Rojas: productores y emprendedores locales se reunirán en una feria al aire libre que tendrá lugar hoy en plaza San Martín, de 16 a 20. Por primera vez, los vecinos de la ciudad cabecera y localidades tendrán la oportunidad de conseguir productos frescos, caseros, recién elaborados y verduras recién cosechadas de quintas ubicadas en las afueras del distrito. A través de la modalidad de comercio directo, con “El Mercadito” no sólo se buscará garantizar precios más accesibles, sino también la posibilidad de conocer a pequeños emprendedores que no cuentan con un lugar físico de venta.

Por su parte, el Municipio de Rojas se comprometió a brindar capacitaciones en lo que respecta a la manipulación de alimentos, a organizar los puestos en una infraestructura sólida y a apoyar a los microemprendedores para que, por fuera de los días de feria, puedan trabajar en una producción sostenida.

“Este tipo de ferias conlleva un acta de compromiso de parte de los feriantes con el Municipio, garantizando su permanencia por un periodo de seis meses, lapso de tiempo establecido a modo de prueba”, apuntaron desde la Municipalidad. El secretario de Producción, Georges Breitschmitt, destacó la importancia de iniciar este programa que “promete tener continuidad” y valoró “la participación de los catorce expositores que se animaron a poner primera en este proyecto”.

En diálogo con Democracia, Rocío Álvarez, una joven de 19 años, oriunda de la localidad de Rafael Obligado y que, actualmente, cursa sus estudios en la Unnoba en Junín, contó su experiencia como pequeña emprendedora local. “Arranqué a hacer pastas hace cuatro años, al principio hacía tallarines para juntar plata para el viaje de egresados a Bariloche y, después, con mi mamá, nos animamos a cocinarsorrentinos, canelones yraviolones”, cuenta Rocío y agrega “tras el viaje, seguí con la elaboración porque, más allá de quienes querían ayudarme, había mucha gente a la que le gustaban las pastas, entonces, de a poco,la iniciativa se convirtió en un microemprendimiento que crece día a día”.

Rocío asegura que con el dinero que logra reunir porla venta de pastas alcanza a cubrir los gastos de vivir en Junín para cursar y estudiar con el fin de obtener el título de contadora pública.

“Me convocaron desde el área de Producción de la Municipalidad y me gustó la iniciativa, la idea de la feria es conocer más gente, dar con nuevos clientes, que sepan qué hago”, dice Rocío con entusiasmo, y agrega “la receta de las pastas es de mi abuela, cada vez aparecen más clientes y La Siciliana ha crecido mucho en los últimos años”. Entre jueves y viernes – según los horarios de cursada en la Universidad- Rocío viaja desde Junín hacia Rafael Obligado con todos los ingredientes comprados, y allí cocina, en su casa del pueblo, para poder entregar todos los pedidos entre el viernes y el sábado. “El domingo al mediodía ya tiene que estar todo repartido, porque es el día más elegido para comer pastas en familia”, afirma Rocío Álvarez.