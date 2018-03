Murciélagos con rabia: piden que los vecinos vacunen a sus mascotas

El Ministerio de Salud dio a conocer el dato de que se detectaron catorce casos de rabia en murciélagos en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, los municipios reforzaron las medidas de prevención y difusión para que los vecinos tomen conocimiento acerca de qué hacer en caso de encontrar un murciélago en casa.

Si bien las autoridades del Ministerio de Salud provincial aclararon que “no implica una epidemia, en Rojas se trabaja para llevar tranquilidad a la población y efectuar los estudios de rigor para estos casos.

En ese sentido, el director de Bromatología de Rojas, Sergio Di Prinzio, detalló a Democracia qué medidas se tomaron para extremar recaudos en la población rojense. Asimismo, indicó que ya se enviaron dos muestras a estudio ante murciélagos muertos acercados por vecinos.

- ¿Se detectaron casos positivos en Rojas?

- En el caso de Rojas, dos personas llegaron a Bromatología con murciélagos muertos y se enviaron las muestras correspondientes, aún no obtuvimos los resultados. Mientras tanto, se fortalecieron las medidas de prevención y, si bien el municipio ya venía haciendo vacunaciones antirrábicas gratuitas, se reforzó la difusión para que los vecinos estén al tanto. Nuestro principal problema, como en otros municipios, es la cantidad de perros que hay en la calle, porque el transmisor es el murciélago, que puede morder a un perro o gato, también puede hacerlo con bovinos y equinos, pero canes y felinos son los que nos pueden contagiar por las mordeduras. Por lo general, los murciélagos no atacan a los humanos, pero sí puede ocurrir si nosotros lo atacamos a él o lo queremos agarrar.

- ¿Qué medidas se tomaron desde el área de Bromatología de Rojas?

- Nosotros dimos a conocer medidas acerca de qué hacer si un murciélago aparece en casa: lo ideal es abrir las ventanas y que salga por sus propios medios. Normalmente los vemos de noche, si vemos uno de día, probablemente sea porque está enfermo y, tal vez, tenga rabia. Hay que advertir a los chicos para que no lo toquen y taparlo con una bolsa o balde para poder agarrarlo y llevarlo a Bromatología. Además, una persona que resultó mordida debe lavarse inmediatamente con agua y jabón e ir al hospital, desde allí podrá realizar la denuncia a Zoonosis acerca de cuál ha sido el perro que lo mordió para hacerle el control durante diez días; eso podemos hacerlo nosotros o un veterinario particular que certifique que el perro no está enfermo.

- ¿Cómo es la dinámica de vacunación gratuita de mascotas?

- En caso de que las muestras que enviamos a analizar sean positivas, lo que se va a hacer es vacunar a todas las mascotas de la zona donde se halló el murciélago, pero estamos pidiendo que los vecinos se acerquen a vacunar a Bromatología, el teléfono es 465913 y pueden hacerlo de manera gratuita, estamos de lunes a sábado de 8 a 12. Hace algunos meses creamos el centro de Zoonosis y allí se trabaja en este tema, junto con las castraciones masivas, para evitar la superpoblación de animales. Hoy en Zoonosis somos cuatro veterinarios y, a partir de la semana que viene, saldremos a los barrios con la casilla móvil para castrar y vacunar, hoy lo estamos haciendo con los vecinos que se acercan a Bromatología y también con perros callejeros.

- ¿Considera que hay mayor conciencia por parte de los vecinos respecto de castración y vacunación de mascotas?

- Notamos que la gente se está acercando mucho más que antes, hay buena respuesta de los vecinos. Creo que hay que generar conciencia respecto de los perros callejeros, porque el peligro no es solamente una mordedura, pueden transmitir parásitos, entre otras enfermedades. Aunque todavía no hubo contagios en humanos, las autoridades sanitarias de la provincia pidieron extremar cuidados ya que se trata de una enfermedad viral mortal que se transmite mediante una mordedura, el contacto con la saliva, o arañazos. Según los informes de Situación Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en 2017, ya se habían registrado varios focos de rabia en ganado, transmitida por murciélagos hematófagos en las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Córdoba, Corrientes y Salta. También, casos positivos de rabia en murciélagos insectívoros en las provincias de Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.