Georges Breitschmitt: “Hay cierta psicosis en torno a la fumigación en Rojas y muchos lo utilizan políticamente”

El área de Producción de la Municipalidad de Rojas se encuentra trabajando en la puesta en funcionamiento de la planta de reciclado de la ciudad y, desde el sector, confirmaron que se hará la campaña “Va de vuelta” para estimular la separación de residuos en los domicilios de los vecinos y luego realizar la recolección de desechos secos dos veces por semana.

Además, anticiparon a Democracia que el próximo 14 de abril se realizará la primera feria barrial con alimentos como frutas, verduras y panificados que ofrecerán los productores locales.

Por otro lado, en diálogo con este diario, Georges Breitschmitt, titular de la Secretaría de Producción, se refirió a la denuncia por fumigación a pocos metros de la escuela rural del paraje Guido Spano que desató la polémica en los últimos días.



- ¿De qué manera va a funcionar la planta de separación de residuos y reciclado?

- Estamos en pleno proceso de regularizar el comodato con la Cooperativa de trabajo Nuestro ambiente limpio, ellos estaban en Rafael Obligado antes del incendio en el galpón y ahora van a operar en la planta de reciclado de Rojas, así lo decidió el intendente Claudio Rossi. La idea es empezar con la separación y reciclado de residuos, los cooperativistas ya están haciendo los primeros ensayos y algunas personas que trabajan en el basural están yendo a trabajar con ellos. Por nuestra parte, estamos poniendo en condiciones el lugar, que sufrió serias consecuencias por un tornado que azotó la zona en 2015, estamos consiguiendo maquinaria para desarrollar el proceso de reciclado del plástico y esperamos que todo esté regularizado en los próximos dos meses.En estos momentos hay dos prensas: una para cartones y plásticos, y otra para latas. La cinta también está pero, en su momento, para evitar el vandalismo, le sacamos los motores y los tableros, habría que volver a montarlos.

- ¿De qué manera se va a trabajar en la separación domiciliaria de residuos?

- Nosotros vamos a hacer una campaña de concientización que se va a llamar Va de vuelta, que tiene que ver con la separación de residuos en origen y también buscamos trabajar con los grandes generadores, como pueden ser los supermercados con los cartones, para lograr que no lo tiren donde no hay que tirarlo. La idea, también, es tener dos días a la semana recolección de residuos secos. Íbamos a arrancar en diciembre y no se pudo, pero el plan está estipulado para empezar en cuatro barrios, definir bien la logística, y rápidamente llevarlo a toda la ciudad. Por lo pronto, la planta de reciclado arrancaría a trabajar con material industrial y luego se sumaría lo de la separación en los domicilios. De hecho, ya hay empresas que en vez de tirar en el basural los residuos, los tiran en la planta para reciclar. Lo que se busca también es disminuir la cantidad de basura que va a al basural de cielo abierto y generar conciencia de que hay mucho material al que se le puede dar una segunda vida.

- El tema de los bidones fitosanitarios también es un drama en muchos distritos

- Sí, fuimos hace poco a Trenque Lauquen con Sergio Di Prinzio, director de Medio Ambiente, para ver cómo resolver el tema de los bidones fitosanitarios, así que la idea es juntarnos con los vendedores de productos que, en definitiva, lo que hacen es vender un insumo y están generando un residuo del que no se hacen cargo luego. La idea es trabajar en conjunto para crear un centro de acopio transitorio, como el que vimos en Trenque Lauquen.

- Hace algunos días circuló en redes sociales una denuncia por fumigación a pocos metros de la escuela rural en el paraje Guido Spano ¿De qué manera trabajan en el tema?

- Fumigación es un tema muy amplio, difícil de resumir. Desde el punto de vista legislativo, el Concejo Deliberante está trabajando en una ordenanza para regular todo este tema de lo fitosanitario, las zonas de exclusión y demás, que es bastante amplio, al estilo Trenque Lauquen. Allá un fumigador que se va a vender en una concesionaria, tiene una inspección hecha para ver que todo esté correcto y pueda estar en una agencia en el centro de la ciudad.En cuanto al caso puntual de Guido Spano, considero que a veces la gente que denuncia tiene cierto desconocimiento respecto de lo que está pasando. Muchas veces nos llaman porque hay un avión y en realidad no está fumigando sino haciendo una siembra aérea. Hay cierta psicosis sobre el asunto. En el caso de esta escuela rural, ni bien nos enteramos fuimos con el director de Medio Ambiente y el productor responsable del fumigador; una vez que nos hicimos presentes todos los actores, la situación cambió rotundamente. Allí se les explicó que el fumigador estaba a más de cien metros, en la foto parece al lado pero no lo es. Es un fumigador de última generación, estaba fumigando con viento norte de 27 km/h, totalmente opuesto a la escuela, todo esto está documentado.

- Y qué hay respecto de que docentes y alumnos habrían sentido los síntomas de ardor de garganta y tos…

- Desde el consejo escolar, a las maestras que denunciaron esto les dijeron que no pueden denunciar como lo hicieron, porque aparte usaron a los chicos como rehenes, dijeron que tenían tos seca, irritación en los ojos, cuando no tuvieron ningún síntoma. Yo he sido banderillero de mi padre cuando era chico, me ha pasado el glifosato por al lado y, más que tener tos, apenas pasa es como cuando echas Raid en la cocina de tu casa. Hay mucho desconocimiento, hay malas intenciones y algunos se aprovechan para usarlo políticamente.

- ¿Los productores locales van a poder vender alimentos en la modalidad de ferias?

- Por estos días estamos haciendo la reunión con el área de Bromatología para hacer el curso de manipulación de alimentos, la idea es arrancar el sábado 14 de abril y que haya venta directa del productor al consumidor, y a buen precio. A modo de lanzamiento, la primera feria será en la plaza principal, luego nos pondremos de acuerdo con los feriantes y se establecerá un lugar, ya sea fijo o donde nos moveríamos; Rojas es chico así que yo me inclino por tener un lugar fijo. La idea es tener a la venta frutas, verduras, lácteos, carnes, panificados, pero vamos a arrancar con frutas, verduras, panificados y productos semielaborados hasta que estén aptas las condiciones para la venta de carnes.