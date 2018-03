La Escuela Juan Vucetich de Rafael Obligado no formará policías este año

En los últimos días se dio a conocer la información de que los aspirantes a policía ya no podrán formarse en la Escuela descentralizada Juan Vucetich de la localidad de Rafael Obligado, partido de Rojas, y que solo podrán hacerlo en la ciudad de La Plata.

La noticia despertó incertidumbre entre los vecinos y personal afectado a la actividad; por este motivo, el intendente de la ciudad, Claudio Rossi, junto con el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Nuñez, ofrecieron una conferencia de prensa para informar respecto de cómo continúa el funcionamiento en las instalaciones.

En primer término, Claudio Rossi señaló que “la matrícula de inscriptos está por debajo de lo que se considera necesario para habilitar los cursos, por eso no habrá formación en 2018, pero se estima que entre cien y doscientas personas van a asistir de manera diaria a la Escuela Juan Vucetich para tomar cursos de reentrenamiento”.

El intendente de Rojas aseguró que la medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y que le fue comunicada tras mantener una reunión en la Subsecretaría de Relaciones institucionales, sita en La Plata.

A su vez, el jefe comunal resaltó que “la escuela no se cierra” y que “ocurrió que la incorporación de agentes fue muy importante en los primeros años, por eso la cantidad de ingresantes hoy es menor, pero si en 2019 la Policía decide ampliar la cantidad de gente que necesita para la fuerza, se reabrirán los cursos.

Por otro lado, Claudio Rossi recordó el momento en que se decidió cerrar la mayoría de las 23 escuelas de Policía descentralizadas en el interior de la Provincia, logrando la Vucetich de Rafael Obligado sobrevivir e, incluso, con la posibilidad de reacondicionar las instalaciones para garantizar mayores comodidades a los aspirantes a policía.

En este sentido dijo que “trabajaremos de manera sistemática para que esta institución, que cobró cuerpo y vida en Obligado, se pueda mantener en el tiempo”.

En diálogo con Democracia, Miguel Nuñez, secretario de Seguridad de Rojas, se refirió a las actividades que se llevarán a cabo durante 2018 en la escuela. “Se van a desarrollar actividades vinculadas al reentrenamiento. Todo el personal policial en ejercicio cumple con estas acciones que son de neto corte operacional, es decir, se los capacita en cuestiones operativas, y eso, que antes se realizaba en otro lugar, ahora se va a hacer en la Vucetich de Obligado”, indicó Nuñez, al tiempo que agregó “en cuanto a los docentes que estaban afectados a la actividad de formación, ya no van a desempeñarse durante el transcurso de este año”.

Nuñez aseguró que “de todas maneras, no ha habido preocupación porque las instalaciones continúan disponibles para las necesidades que tenga nuestra policía, va a seguir habiendo actividad allí, simplemente ha habido un cambio que responde a una decisión ministerial”.

Todos los oficiales graduados durante 2017, que suman más de 180, estuvieron abocados a trabajar durante el Operativo Sol durante el verano y, por estos días, se encuentran siendo direccionados a los distintos lugares donde van a prestar servicio.

En tanto, en la Juan Vucetich de Obligado, pese a que aún se desconocen detalles y mayores precisiones, este año se desarrollarán las tareas de reentrenamiento para todo el personal de la Departamental: en lo que respecta a su labor cotidiana, la capacitación, prácticas de tiro, de desplazamiento y desarrollo del profesionalismo para alcanzar los ascensos.

El temor por el cierre

En febrero de 2017, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, junto con el secretario de Seguridad de la municipalidad de Rojas, Miguel Núñez, confirmó la continuidad de la Escuela Vucetich en Rafael Obligado, descartando los fuertes rumores de cierre, como ocurría en otras localidades. En ese momento se decidió realizar tareas de reacondicionamiento de las instalaciones para recibir a los cadetes: pintura general de los distintos sectores que ocuparían docentes y aspirantes a policías, la construcción de las habitaciones y baños. El año pasado, además, la Vucetich de Obligado buscó cumplir con el objetivo de que los cadetes fueran internos del establecimiento como en las demás escuelas, es decir, que no sólo realizaran su capacitación sino que pernoctasen allí de lunes a viernes.