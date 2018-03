Rojas busca prohibir la designación de parientes en el gobierno municipal

El Ejecutivo de Rojas, encabezado por el intendente Claudio Rossi, envió al Concejo Deliberante diversos proyectos entre los que se destacan: la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, la no designación de familiares en cargos políticos por parte del jefe comunal y el secretario de gobierno y la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal para fortalecer las finanzas públicas.

Durante la presentación de los proyectos, afirmaron que “el gobierno municipal se suma a los decretos de Nación y Provincia sobre nepotismo y es presentado al Concejo para su tratamiento y para que quede regulado no solo para esta gestión sino también para las futuras”.

En diálogo con Democracia, Claudio Rossi indicó que “el presidente y vicepresidente, a nivel nacional, tienen la potestad de nombrar funcionarios dentro de su área de gestión, lo mismo ocurre en la Provincia, la gobernadora, el vicegobernador y los ministros tienen la facultad para nombrar funcionarios, pero en el nivel municipal los únicos que tienen potestad son el intendente y el secretario de gobierno, por lo tanto, adaptamos esa norma en el plano local”.

En su discurso, el intendente destacó que “en concreto implica que no podemos nombrar ningún familiar de los que están establecidos en el escalafón: ni hacia arriba, hacia abajo, ni hacia los costados dentro del funcionamiento de la Municipalidad, es decir, ni padres, madres, hijos, nietos, hermanos y cuñados; la diferencia es que los secretarios no tienen esta limitación porque no tienen la facultad de nombrar funcionarios”.

En este sentido, Rossi aseguró que “ni el secretario de gobierno ni yo tenemos parientes en el municipio, por lo que no habría que revisar ningún caso previo”.

Respecto del nepotismo, Rossi aseguró a Democracia que “se trata de convicciones” y que “tuvimos la posibilidad de cubrir cargos que no son municipales, que son del gobierno provincial y nacional, y no utilizamos esa alternativa, creo que es una buena señal hacia la gente de no nombrar ni funcionarios ni empleados que después quedan en la planta permanente, tampoco en organismos fuera del municipio como pueden ser el Banco Provincia, ANSES o PAMI” y destacó “desde el principio, la regla nuestra es que todos los funcionarios que entraron con nosotros se van a ir con nosotros, no pretendemos dejar ninguna carga al que sigue”.

En línea con la designación de familiares en cargos políticos y las declaraciones juradas que alcanzarán a todos los funcionarios que tengan acceso a fondos públicos, Rossi indicó a este diario que “también adherimos a la Ley de Responsabilidad Fiscal, estos son tres temas que tienen un punto de unión, porque buscamos que cada gestión que venga no deje plantadas cosas que impidan el normal desarrollo de la que sigue; por ejemplo, el intendente que me precedió en Rojas, entre que perdió las elecciones en 2015 y asumimos nosotros, nombró a cien personas en planta permanente”.

Asimismo, indicó que “por la Ley de Responsabilidad Fiscal eso no lo podemos hacer nosotros y estoy totalmente de acuerdo, porque no puede ocurrir, es nuestra filosofía”.

Declaraciones juradas

En cuanto al proyecto de ordenanza para que los funcionarios presentes sus declaraciones juradas, el presidente del bloque de Cambiemos, Román Bouvier, destacó que “la idea es que todos los que tengan acceso a dinero público -a excepción de los concejales porque no lo tienen-, tengan que presentar declaración; la política tiene que empezar a abrirse a la sociedad, esto, al igual que el proyecto de nepotismo, es una muestra, como tantas otras adhesiones que se vienen realizando desde los gobiernos de Nación y Provincia, es un gesto hacia las generaciones que vendrán”, remarcó el edil.

Defensa en zona

En el Concejo Deliberante también será tratado un convenio para que el Municipio comience a cobrar a las empresas la utilización de antenas.

“Tenemos una tasa donde establece el cobro de inspección de antenas, pero Rojas nunca la cobró. Desde el año pasado estamos trabajando para regular esto y hoy ingresará un convenio para su aprobación”, indicó el secretario de gobierno, Cristian Ford.

Otro de los convenios tiene que ver con la ruta 45 y la firma reciente entre el Municipio y Provincia por un monto de 65 millones de pesos que serán entregados en dos tramos (una parte en el ejercicio 2018 y la restante en 2019). De esta manera ya son dos los convenios firmados (el anterior con Vialidad Nacional), para avanzar en la terminación de la ruta 45.

Respecto del tercer convenio, se informó que fue firmado con la Dirección Provincial de Hidráulica para realizar una defensa en barrio Santa Teresa y para toda la zona ribereña de Rojas, ya que irá desde la ruta 188 hasta la ruta 45.

En ese sentido, el ingeniero Daniel Boyeras, secretario de Obras Públicas, dijo: “entendemos que es fundamental crear la defensa para evitar que ocurran eventos como los que ha padecido un pequeño sector de Santa Teresa generando perjuicios muy importantes para los vecinos”.

La defensa permitirá definir lineamientos de lo que sería una planificación ordenada de un futuro avance de la urbanización de Rojas hacia la zona mencionada. “Esto nos va a permitir definir hasta qué punto puede crecer Rojas y con qué características”, finalizó Boyeras.