Infraestructura: Rojas tendrá mil nuevas conexiones a la red de gas natural

Ayer, en horas de la mañana, el intendente del partido de Rojas, Claudio Rossi, anunció que la ciudad podrá tener mil nuevas conexiones a la red de gas natural hacia el invierno de 2019. En el encuentro con la prensa local, Rossi estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Cristian Ford, y del secretario de Obras Públicas, Daniel Boyeras, quien brindó detalles técnicos de la obra a llevarse a cabo.

En primer término, Rossi dijo que “se ha hecho sentir el reclamo de nuestra comunidad porque estaba limitada la posibilidad de crecimiento de nuestra red de gas natural, nosotros hemos hablado de esto durante nuestra campaña, , desde que iniciamos la gestión compartimos esta preocupación del vecindario y nos pusimos a trabajar: ahora llegó la buena noticia” y continuó “en marzo de 2014 fue la última extensión que dio Rojas en el barrio La Loma, a un grupo de vecinos que formó consorcio y, por los mecanismos que prevé la distribuidora, pudieron hacerse de gas natural”.



Por otro lado, el intendente Rossi brindó detalles acerca de las múltiples reuniones en el Ministerio de Energía de la Nación para trabajar en las posibilidades de aumentar la capacidad de producción de gas para la ciudad, los encuentros en el Ente Nacional Regulador de Energía y la presencia de funcionarios municipales en Camuzzi, tanto en Rojas como en Chivilcoy.

“En el marco del plan de inversiones obligatorias, como contrapartida de los nuevos cuadros tarifarios establecidos por el Ministerio de Energía de la Nación, una de las obras importantes, tal vez una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires, afecta a Rojas y es la expansión del sistema de provisión de gas para el noroeste: Bragado, Chacabuco, Rojas, Junín, General Arenales” apuntó Rossi y agregó“esta obra es del orden de los 330 millones de pesos y tiene un plazo aproximado de dos años”.

En caso de cumplirse los plazos tal como fueron revelados, en el invierno de 2019 Rojas podrá disponer de mil nuevas conexiones de gas. “Actualmente son seis mil, aproximadamente, por lo que estaríamos incrementando el servicio en un 15%”, definió Rossi.

No obstante, el intendente dijo que Rojas está bajo “el fuego cruzado” de la prestación del servicio de dos distribuidoras distintas Litoral Gas S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. En este sentido, puntualizó que “seguiremos las gestiones con el ENRE, actualmente nosotros estamos provistos de la Transportadora de Gas del Norte que, a través de un gasoducto, provee de gas a Pergamino, Rojas y Chacabuco”.



Llegado el momento de los detalles específicos Rossi aclaró que “esta obra es íntegramente de Camuzzi Gas Pampeana S.A., son sus inversiones, lo que se logró es aumentar la provisión de gas natural a la ciudad de Chacabuco y, de esa manera, liberar parte de ese consumo para nuestra ciudad; digo parte porque Chacabuco tiene unas 12 mil conexiones y, a futuro, cuando Chacabuco se desenganche de la provisión de gas natural de la Transportadora de Gas del Norte, el 100% del consumo de Chacabuco -que es una ciudad que pertenece a la distribuidora Camuzzi- quedará como resguardo para Rojas”.

“Parece lejos pero hay que trabajar con horizontes claros, estas obras están comprometidas en el plan, bajo la auditoría del ENRE, con fecha de inicio inmediato, con plazos concretos, así que pasado el inverno 2019, van a poder contar con la provisión de este servicio” aseguró Rossi. Por su parte, Boyeras explicó cómo acceder a los datos oficiales en la página web de Enargas para repasar detalles de la obra: se ingresa al sitio online de Enargas, se selecciona la pestaña “Transporte y Distribución”, luego “Plan de inversiones” y se busca el ítem Camuzzi Gas Pampeana S.A, donde aparecerá –en el punto trece- la obra de expansión del sistema noroeste, que consiste en la instalación de dos equipos de compresión de 1200 HP cada uno, con refuerzo sobre el gasoducto de 15 kilómetros de largo y 12 pulgadas de diámetro, con interconexión del gasoducto alimentación a Bragado.

“Esto va a permitir aumentar la capacidad de transporte del sistema y que haya más usuarios conectados”, apuntó Boyeras.

Por último, el secretario de obras públicas señaló que “el problema de Rojas no era la falta de voluntad para hacer la obra sino que no había qué distribuir, no había más gas, entonces, para lograr tener más gas era necesario resolver la situación del transporte. Finalmente, se va a reforzar el servicio”.