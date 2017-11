Rojas tendrá una de las dos primeras plantas de biomasa de la Argentina

La compañía española BAS Projects Corporation y Global Dominion Access, con presencia en más de 25 países, firmó un acuerdo con la empresa local ADBlick Agro para desarrollar diez plantas de biomasa en la Argentina, la primera de estas se construirá en Rojas, ciudad en la que ya están acopiando los residuos que deja el procesamiento del maíz para transformarlos en energía. El hecho marcará un antes y un después en la región, no solo en el aspecto productivo sino también en el ambiental.

En el mes de octubre se recibieron y presentaron las ofertas de la Ronda 2 del Programa RenovAr del Ministerio de Energía de la Nación. Luego de haberse vendido 117 pliegos licitatorios, se presentaron 228 ofertas por un total de 9.401,7 MW, casi 8 veces más de los 1.200 MW de potencia requerida inicialmente de tecnologías Eólica, Solar Fotovoltaica, Biomasa, Biogás, Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos y Biogás de Relleno Sanitario, distribuidas en 21 provincias del país. Ahora resta que desde Nación se analice la seriedad de las ofertas y los proyectos presentados.

Las “energías renovables” son las fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras. Según indica el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, como sucede con las energías convencionales, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Por otro lado, el impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. En este sentido, sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional; y desde el desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.

Un hecho sin precedentes

Desde hace poco más de un año se trabaja en un proyecto ambicioso que tiene a la ciudad de Rojas como protagonista: se construirá allí una de las dos primeras plantas de biomasa de todo el país, la otra será en Venado Tuerto. En la licitación Renovar ronda 2 se presentó este proyecto de generación de energía a partir de biomasa de maíz que entregará a la red 7 megavatios de potencia eléctrica. Ahora, las autoridades esperan con ansiedad al 23 de noviembre, fecha en que se conocerá a los elegidos.

Según indicó a Democracia Georges Breitschmitt, secretario de Producción de Rojas, se trata de “un desarrollo único en lo que respecta a la combustión por caldera de la biomasa del marlo y la chala que no solo reducirá el impacto ambiental sino que también generará nuevos puestos de trabajo: primero, en etapa de construcción de la planta, luego en lo que será el funcionamiento, con unos treinta empleados, y también lo que estará vinculado al mantenimiento. Serán muchas fuentes de trabajo directo e indirecto”. Breitschmitt aseguró también que “en principio la idea es utilizar toda la biomasa que tenemos de la industria del maíz, de la chala y el marlo, pero en un futuro se podrá usar de la poda de árboles o recolección de residuos.”



Mayor cantidad de biomasa

Tal como lo expresa el Ministerio de Energía en su sitio web, “la biomasa es toda la porción orgánica proveniente de las plantas, los animales, y de diversas actividades humanas. El término ‘biomasa’ abarca una variada serie de fuentes energéticas: desde la simple combustión de la leña para calefacción hasta las plantas térmicas para producir electricidad, usando como combustible residuos forestales, agrícolas, ganaderos o incluso ‘cultivos energéticos’, pasando por el biogás de los vertederos o lodos de depuradoras, hasta los biocombustibles”.Cualquier tipo de biomasa proviene de la reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir del CO2 del aire y de otras sustancias simples, aprovechando la energía del sol.

La ciudad de Rojas es la zona del país donde está concentrada la mayor cantidad de biomasa. En este sentido, Breitschmitt informó a este diario que “uno de los mayores proveedores será lo que genera Monsanto, hoy toda esa biomasa se la llevan los chancheros o para hacer rellenos”, también aseveró que “tenemos que manejar las expectativas, pero este proyecto pondrá a Rojas otra vez en el mapa y nos permitirá avanzar con el tema de atraer las empresas y avanzar con el estudio de desarrollo territorial que estemos haciendo para que el lugar tenga seguridad jurídica en el tiempo.” Con entusiasmo, el funcionario municipal dijo que “en Rojas no solamente vamos a tener el último Parque Industrial de la provincia de Buenos Aires, sino que será el primero de última generación”.

En caso de que todo marche tal como está previsto, los contratos para que se inicie la obra en Rojas se firmarían en mayo 2018. No obstante, ya se ha avanzado en las consultas con fabricantes de calderas y requisitos necesarios para construir las instalaciones que generarán energía 360 días al año.