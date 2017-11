Realizan charla introductoria para el curso de Acompañante Terapéutico

Se realizó en el Centro Cultural “Ernesto Sabato” la charla introductoria para el curso de “Acompañantes Terapéuticos con título profesionalizante” que se realizará en los próximos meses en el Centro de Formación Profesional de Rojas. El encuentro tuvo como tema principal el rol del acompañante terapéutico (AT). Más allá de la formación, el curso es muy importante porque permitirá la habilitación de los AT para que puedan facturar a las obras sociales; también es de destacar que el mismo está entrelazado con una formación posterior en la Tecnicatura Superior Universitaria.

La idea de dictar un curso surgió luego de que la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad, a cargo de Daniela Amichetti, realizara tiempo atrás un Registro Único Municipal de Acompañantes Terapéuticos por el cual quedó en claro que había muy poca formación profesional. Por eso mismo, desde el Municipio se consideró darle respuesta a dicha problemática brindando formación y recibir la certificación oficial.

Eduardo Ibarra, uno de los psicólogos a cargo del curso, contó que el trabajo de acompañante terapéutico es muy informal en el país. En ese contexto, y tras realizar diferentes trabajos, se armó el diseño curricular del curso con certificación oficial avalado por los ministerios de Salud y Educación. “El curso tendrá una duración de 640 horas cátedra, ocho materias, entre ellas Salud Pública y Salud Mental, Psicopatologías, Psicología de los Ciclos Vitales, Psicofarmacología y Principios Médicos. También tendremos prácticas profesionalizantes, las cuales son fundamentales”, consideró.

El curso que se realizará en Rojas será el tercero en la zona bajo la resolución 1000/14 por el cual se buscará darle formalidad y regulación al trabajo. “Creemos que va a llevar un tiempo razonable encausar la formación del AT para darle jerarquía y dignidad. Nos resta darle un marco académico a la práctica informal”, dijo Ibarra.

Del mismo modo, Alejandro De Paula mencionó que el curso servirá para que los AT puedan atender patologías graves enmarcadas en la ley de salud mental. Para De Paula, el AT es un recurso fundamental para que no haya internaciones. Por eso mismo los cursos ayudarán a afrontar problemáticas reales en equipo. “En salud mental la infraestructura es el recurso humano, porque es lo que evita que alguien deba internarse o tomar una medicación crónica. La tecnicatura enseña a trabajar en equipo para saber de qué se está hablando”, agregó.

En este caso el Centro de Formación Profesional aportará la sede donde se realizará el dictado del curso. Félix Ferrioli explicó que la inscripción estará abierta en diciembre y febrero, de lunes a viernes, a partir de las 17 horas. “Para ingresar será necesario tener el nivel secundario aprobado”, anexó.