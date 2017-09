El municipio de Rojas trabaja en la implementación de un sector industrial

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Rojas es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires ubicado en una zona de alta productividad agrícola ganadera pero que no cuenta con un parque industrial, indispensable para el desarrollo de las empresas vinculadas al sector.

Esta semana se llevó a cabo un encuentro, en el Centro Cultural “Ernesto Sábato” que tuvo como finalidad presentar a los actores que intervienen en el proyecto de ordenamiento territorial y establecer los lineamientos del desarrollo y alcance del mismo.

Este mes o el próximo, las partes oficializarán el trabajo y se prevé que para mitad del año que viene la ciudad cuente con un plan estratégico de ordenamiento territorial que le permita crecer en diversos aspectos.

En diálogo con Democracia, el secretario de Producción de Rojas, Georges Breitschmitt, anticipó de qué manera se trabajará y la importancia que tiene para el distrito.

- ¿En qué consiste puntualmente el plan estratégico de ordenamiento territorial?

- Como Rojas no tiene Parque Industrial, la idea era hacer un trabajo de fondo y no simplemente agarrar un predio, poner un alambre olímpico y crearlo porque no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar una concepción integral del territorio, que supere lo urbano y lo rural, articulando una visión sistémica, es decir, que sepamos dónde crece la ciudad, dónde se puede instalar la industria según cada sector. Todo esto tiene que ver con un proyecto necesario, una planta de generación de electricidad a través de la biomasa. Con eso, lo que queremos difundir es que seríamos uno de los primeros partidos en tener un parque industrial de última generación: por un lado, el trabajo de desarrollo territorial que nos va a decir que las industrias están instaladas correctamente y, por otro lado, poder aprovechar toda la energía renovable que no solo va a ser la energía eléctrica sino también el calor, el vapor y el frío.

- ¿De qué manera comienza el trabajo y cuánto tiempo estiman que va a llevar?

- Con respecto al desarrollo territorial, la reunión que tuvimos fue un puntapié inicial, un hito, para el trabajo que se va a empezar a realizar en octubre, cuando tengamos presentadas todas las formalidades a los consultores. En octubre se va a hacer un trabajo con siete consultores, de diversas especialidades: arquitectos, comunicadores, ingenieros ambientales, economistas y diseñadores. Durante seis meses van a trabajar para establecer el ordenamiento territorial y luego vendría toda una parte consensuada, porque todo este plan tiene que estar avalado con la sociedad y allí es cuando interviene la participación ciudadana. Se van a hacer audiencias públicas, la idea es que sea dinámico, una política de estado. Tenemos intenciones de manejarnos de manera ordenada, para evitar irregularidades. Cuando en marzo se termine la primera etapa vamos a presentar la ordenanza en el Concejo Deliberante, que tendría que salir bastante rápido, en ese momento ya va a estar consensuado con la sociedad, entonces la validación desde La Plata debería ser bastante rápida.

- ¿Qué hay respecto del financiamiento para este proyecto ambicioso?

- La inversión viene de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (Dinaprem), un organismo que depende del Ministerio del Interior. Redondeando números se trataría de un aporte, no reembolsable, de un millón trescientos mil pesos, de los cuales, un millón cien mil los pondría el organismo y los 200 mil restantes los pondría el municipio, pero no de forma concreta sino que se van computando las horas de trabajo de los funcionarios que intervienen en el proyecto y los gastos del municipio, para justificar esa contrapartida.