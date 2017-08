Cinematográfica práctica de Bomberos de Rojas: rescate en altura y en pozos de noria

ENTRENAMIENTO Y DISCIPLINA

El cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Rojas tuvo una práctica de rescate con cuerdas en las dependencias de la empresa Biotecno, ubicada sobre la ruta 31. Este hecho tuvo lugar tras la gestión que realizó el jefe del cuerpo, Lucas Laborde, con el técnico de seguridad de la empresa, Cristian Marinuci, y el gerente de planta, Néstor Castro.

En diálogo con Democracia, Laborde dio detalles del evento.

- ¿En qué consistió esta práctica nocturna y qué la distinguió de las demás?

- Esta capacitación fue bajo la temática de rescate con cuerda, los bomberos que participaron practicaron cómo hacer para rescatar a personas en espacios confinados, que pueden ser pozos de noria, dentro de algún silo y también descenso de personas en altura. Hacía varios años que no realizábamos una práctica de esta magnitud, hace unos meses tuvimos una en la firma Monsanto pero no fue como esta. Esta práctica fue pura y exclusivamente para los Bomberos de Rojas en Biotecno. Un tiempo atrás recorrimos las instalaciones de la planta y, tanto el escenario como el trabajo que allí realizan los operarios, resultaron ser situaciones con las que nosotros nos podemos llegar a encontrar para intervenir. Lo hicimos entre las 21 y las 24 porque ese es nuestro horario de capacitación.

- ¿Los bomberos practicaron todos de manera simultánea?

- Trabajamos en tres escenarios diferentes: por un lado, sacar a una persona de un silo, simulamos que esa persona había sufrido una descompensación, por lo que tenía que ingresar personal de bomberos y, aparte de los elementos de cuerda, había que entrar con equipos de respiración autónoma; en forma simultánea se estaba haciendo un descenso de 12 metros de altura y también realizando el rescate de una persona en un pozo de noria de cuatro metros de profundidad. Teníamos, entonces, tres estaciones trabajando de forma paralela y eso demuestra que tenemos un amplio parque material. El tema de la visibilidad es un obstáculo en este tipo de casos y pudimos desplazar todo lo que es iluminación también, así que fue lo más parecido a un hecho real.



- ¿Los bomberos quedaron conformes con la práctica?

- El equipo estaba muy contento, muy motivado, con ganas de realizarla nuevamente. Por parte de la empresa estaban muy satisfechos de brindarnos una mano y también por el hecho de ver cuáles son sus posibles complicaciones.En lo que tiene que ver con bomberos, si bien nosotros contamos con el material, no es lo mismo tenerlo y saber cómo proceder que llevarlo a la práctica. No estamos en un lugar en el que tengamos que hacer muchos rescates de altura pero hay muchos chicos jóvenes que nunca han participado en rescates de este tipo, nunca entraron en un silo o noria, así que fue muy productivo.

- ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes de Bomberos de Rojas y cuáles son los casos que requieren de mayor capacitación?

- Lo más frecuente en Rojas son los incendios de malezas, de pastos, ocurren más a menudo porque estamos en una zona agropecuaria, por incendio de pastizales podemos salir entre dos o tres veces por semana. Después hay otro tipo de accidentes que requiere de mayor capacitación y no ocurren seguido, entonces es cuando más preparados tenemos que estar, básicamente porque no es habitual hacerlo. El rescate de personas en altura o profundidad requiere no solo del equipamiento y del saber cómo utilizar las cuerdas, sino también de saber asistir a una víctima, que no es para nada simple.

- ¿Cuán importante es el aspecto mental y psicológico en los bomberos?

- Hay casos en los que podés tener todas las herramientas pero al momento de utilizarlas tenés que, además, agilizar la cabeza en lo que tiene que ver con la psicología en emergencias, esto es, tanto para asistir a la víctima que está en riesgo de vida, como en casos en los que, por ejemplo, se prende fuego una casa y la familia, aunque esté a salvo, lo perdió todo. Es muy triste verlo, uno está ahí y tiene que contener. En los últimos meses nos ocurrió con las inundaciones,hemos tenido que hacer las evacuaciones, cuando la familia había perdido todo, es duro. Cuando una vivienda está prendida fuego, y tenemos que entrar con visibilidad cero, no se trata solo de extinguir las llamas sino que no sabés con qué te vas a encontrar. El trabajo con la mente es un 50% y se ejercita mucho durante la formación. Entonces, hay que intervenir primero con esas personas y luego con uno, porque después nos vamos a casa con todo eso en la cabeza y hay que saber manejarlo.