Rojas elabora un registro único de cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos

CURSO DE FORMACIÓN EN LA UNNOBA

Ante la creciente demanda por parte de las familias rojenses de personal capacitado para cuidar a adultos mayores en sus domicilios o para brindar el servicio de acompañantes terapéuticos, las direcciones de Empleo y Tercera Edad de la Municipalidad de Rojas organizaron un curso de formación para personas que se ocupen de estas tareas.

El mismo constará de 14 encuentros de tres horas cada uno y el objetivo final es ofrecer a los vecinos que lo soliciten un registro de personas capacitadas tanto para cuidar a los abuelos en casa como para acompañar a chicos con discapacidades en la escuela o en sus actividades particulares.

A través del programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Unnoba, se llevó a cabo la primera clase y estuvo a cargo de María Nélida Fernández y Raquel Castro, ambas integrantes del Instituto Académico de Desarrollo Humano.

En diálogo con Democracia, la directora de Discapacidad y Tercera Edad e impulsora de la iniciativa, Daniela Amichetti, dio detalles al respecto.

- ¿En qué consiste puntualmente esta iniciativa de ofrecer a la población un registro de cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos?

- Comenzamos a trabajar en la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad para poder elaborar un registro único de cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos y estamos haciendo una recopilación de datos. En principio, lo que se hizo fue relevar los datos para crear un registro único y municipal de cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos, con el fin de acercarle a la gente que precisa ese servicio.

- ¿A raíz de qué se plantea la necesidad de hacer este registro y también el curso?

- Evaluamos que había mucha necesidad de formación, mucha gente se estaba dedicando a esto pero no tenía la formación necesaria, así que nos pareció una buena herramienta acercarle a la gente la formación, para adquirir conocimiento y calificar su trabajo. Las dos disciplinas son muy necesarias en todos lados, pero en Rojas nos encontramos con una alta demanda. En el caso de los acompañantes, para realizar la integración en escuelas; y en el caso de los cuidadores ocurre que a veces se prestan las condiciones para que el adulto mayor atraviese esta etapa en su domicilio, pero requiere de algunos cuidados. Creemos que se puede mantener la calidad de vida del adulto mayor en su propio hogar, con su círculo de gente, y queremos fomentar el hecho de que atraviesen esta etapa con sus seres afectivos y no tengan que modificar sus vidas, pero para ello tienen que gozar del servicio de un acompañante en muchos casos.



- ¿En este caso la Municipalidad ofrecería el registro a la familia demandante?

- Lo que hace la Municipalidad es acercar la oferta con la demanda, no interviene en el negocio que haga la familia con la persona que presta el servicio, eso lo tiene que definir la familia en base a la empatía que se genera, las condiciones que pongan, lo que pueda aceptar la persona que se ofrece a trabajar de eso. La idea es abrir una gama más amplia de propuestas, tanto para los que ya se dedicaban como para los que no y se les ocurre como un nuevo oficio.

- ¿Cómo se acercaron las personas para formar parte del curso y qué requisitos debían cumplir?

- Nosotros tenemos una base de datos y hay 90 personas que se dedican a estos servicios. Vimos que muchos ya tenían experiencia y que otros necesitaban formación, entonces lo que hicimos fue invitar a todos a realizar el curso de manera gratuita y que no requería de formación previa. Es, en algún punto, hasta inclusivo porque se pueden sumar también aquellos que no hayan terminado la secundaria y se dediquen, o quieran dedicarse, a esta actividad. Los únicos requisitos fueron sus datos personales y hoy tenemos 53 inscriptos, mayormente mujeres pero también hombres.

- ¿De qué manera plantearon este curso de formación?

- El curso se inició en la conversación acerca de la importancia que tiene cuidar al otro y la importancia que tiene para el otro el ser cuidado, se planteó que se trata de una relación totalmente empática y humana. Y después se busca abordar el tema de los cuidados médicos, para lo que va a haber médicos, enfermeras, un kinesiólogo, también una terapista ocupacional y una psicóloga. Por mi parte, tengo la impresión de que esto va a favorecer mucho a las personas que se acerquen con interés en formarse. Nosotros queremos revalorizar este trabajo y que encuadre en el sistema, ya sea a través del monotributo social o la posibilidad de ser empleado por el demandante.

- ¿Qué respuesta obtuvieron por parte de la sociedad rojense ante esta iniciativa?

- La verdad que muy buena, porque antes no había un lugar donde se pudiera preguntar por gente que se dedicara a estas actividades y ahora, a partir del registro, ellos pueden evaluar quién les conviene, si viven cerca o lejos o lo que les interese. Creo que la mayoría de los adultos mayores quiere atravesar esa etapa en su casa, el tema son los costos, pero, las obras sociales están empezandoa contemplar estos servicios.