Por primera vez en su historia, el cuartel de Rojas sumó a mujeres bomberas

UN HECHO DESTACABLE

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Rojas celebró su día con una cena en el Club de los Abuelos. Además de los ascensos regulares en el cuerpo activo, como así también distinciones y reconocimientos a bomberos y colaboradores de la institución, los presentes fueron testigos de un hecho histórico: el ascenso a bomberas de las primeras cuatro egresadas de su Escuela de Cadetes.

El cuartel de Rojas, que este año celebra el 60 aniversario, está compuesto por 43 bomberos: 39 varones y 4 mujeres. En 2015 ingresaron al cuartel las cuatro chicas que ascendieron recientemente, junto con otras dos que aguardan cumplir los 18 años para ser bomberas; mientras tanto, transitan el proceso de formación. La capacitación de cadetes en el cuartel va de los 13 a los 16 años; Las nuevas bomberas, Carola Banegas, Melissa Rivolta, Camila Cuello y Agustina Di Prinzio ingresaron con 16 años y hoy en formación hay 10 personas: 8 cadetes (de 13 a 17 años) y dos aspirantes (ya con 17 años).

En diálogo con Democracia, el jefe de Bomberos Voluntarios de Rojas, Lucas Laborde, dijo que “cuando ellos ingresan no se hace hincapié en lo que es el servicio o la emergencia, eso lo dejamos para cuando cumplen 17 años. En los primeros años de formación nos detenemos en lo que son las responsabilidades, el compromiso, el respeto, todos esos valores que hoy no están muy visibles. Recién el último año se enseña cómo trabajar en accidentes o en incendios”.

En cuanto a la incorporación de mujeres bomberas, Laborde indicó que la formación es absolutamente igual para ambos géneros, que las tareas son equitativas y que en el cuartel hay mucho respeto entre todos. “Si bien una mujer puede tener menos fuerza que un hombre para, por ejemplo, levantar a una persona en situación de emergencia, el trabajo se hace siempre en equipo y ellas ejercen la función a la par nuestra. Pero en cuanto a la convivencia interna, en el cuartel, ellas son mucho más ordenadas que nosotros”, agregó Laborde entre risas.

Por su parte, Banegas, Rivolta, Cuello y Di Prinzio, aseguraron que en ningún momento hubo prejuicios y agregaron “en el viejo cuartel, hace dos años atrás, el personal estaba en una décima parte del espacio que tenemos ahora, por lo cual no entraban mujeres pero tampoco hombres, una vez que logramos las comodidades en este nuevo cuartel, se abrió la inscripción”.

En el lugar se realizaron reformas, tales como vestuario y baño exclusivo para mujeres y ellas ya se encuentran hoy al servicio de la población de Rojas. Las nuevas bomberas confirmaron a Democracia que sienten vocación por este trabajo desde la infancia, las cuatro tienen familiares vinculados al sector: padres, tíos y hermanos. “La curiosidad fue el principal motivo por el que nos acercamos al cuartel”, aseguran.

En lo que respecta al momento de la inscripción, Laborde apuntó que “cuando abrimos la convocatoria sabíamos que había mujeres interesadas, ya nos los habían manifestado y no hay ningún reglamento que impida que ellas sean parte del cuerpo de bomberos, así que se sumaron, son una más de nosotros”. El jefe de bomberos también contó cómo fue la primera experiencia de una de las chicas en una salida de emergencia “el otro día acudieron a apagar el incendio de un auto, Agustina Di Prinzio y uno de sus compañeros recién ascendido, y la verdad es que se desenvolvieron bárbaro. La clave es que no se pongan nerviosos y actúen con calma, para aprender tienen toda la vida”.

El hecho marca un antes y un después en la historia del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rojas y se suman a los demás municipios de la región que ya tenía mujeres al servicio de la sociedad.

