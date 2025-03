Comienzan los campeonatos Apertura 2025 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes

Este fin de semana se inician los campeonatos Apertura 2025 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes con sede en Lincoln, comenzando hoy sábado en divisiones inferiores (décima, novena y séptima) y mañana domingo en primera y en octava categorías.

En ese marco, en la primera fecha, el saliente campeón Villa Francia, coronado en el Apertura 2024, será visitante de Atlético Pasteur; en tanto que el campeón de los certámenes Clausura, Primavera/Verano y del año 2024, Deportivo Pinto, será local de Atlético Roberts.

Por su parte, Atlético Pintense tendrá un difícil debut, visitando a San Martín de Roberts y, al no presentar su Primera División el Club Atlético y Social El Triunfo (CASET), quedará un elenco libre por fecha; en la inaugural será Juventud Unida de Lincoln.

El Linqueño, participante además del Federal A de AFA, será visitante de Deportivo y Social Arenaza; y Argentino de Lincoln espera, en su estadio El Fortín, a San Miguel de la misma ciudad.

Luego de este campeonato, se jugará el Clausura 2025, en el que se invertirán las condiciones de local y de visitante.

Posteriormente, la idea es disputar un torneo Reducido entre los ocho equipos que hayan logrado la mayor cantidad de puntos sumando ambos campeonatos, con choques de ida y vuelta entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto clasificados.

De allí saldrán los semifinalistas y luego se disputará la final del certamen, mientras que los tres ganadores de los diferentes torneos jugarán por el título de "Campeón del año".

El fixture completo

El fixture del torneo Apertura 2025 en sus once jornadas es el siguiente:

Primera fecha:

San Martín de Roberts vs. Pintense

Deportivo Arenaza vs. El Linqueño

Atlético Pasteur vs. Villa Francia

Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts

Argentino (L) vs. San Miguel (L)

Libre: Juventud Unida de Lincoln.

Segunda jornada:

San Miguel vs. Deportivo Pinto.

Villa Francia vs. Deportivo Arenaza

El Linqueño vs. San Martín (Roberts)

Atlético Roberts vs. Atlético Pasteur

Pintense vs. Juventud Unida (L)

Libre: Argentino de Lincoln.

Tercera fecha:

Juventud Unida (L) vs. El Linqueño

Deportivo Arenaza vs. Atlético Roberts

Atlético Pasteur vs. San Miguel (L)

San Martín (R) vs. Villa Francia

Deportivo Pinto vs. Argentino (L)

Libre: Atlético Pintense.

Cuarta jornada:

Argentino (L) vs. Atlético Pasteur

Atlético Roberts vs. San Martín (R)

Villa Francia vs. Juventud Unida (L)

San Miguel vs. Deportivo Arenaza

El Linqueño vs. Atlético Pintense

Libre: Deportivo Pinto.

Quinta fecha:

Pintense vs. Villa Francia

San Martín (R) vs. San Miguel (L)

Deportivo Arenaza vs. Argentino

Juventud Unida vs. Atlético Roberts

Atlético Pasteur vs. Deportivo Pinto

Libre: El Linqueño.

Sexta jornada:

Deportivo Pinto vs. Deportivo Arenaza

San Miguel (L) vs. Juventud Unida

Atlético Roberts vs. Pintense

Argentino vs. San Martín de Roberts

Villa Francia vs. El Linqueño

Libre: Atlético Pasteur.

Séptima ronda:

El Linqueño vs. Atlético Roberts

Juventud Unida (L) vs. Argentino (L)

San Martín (R) vs. Deportivo Pinto

Pintense vs. San Miguel de Lincoln

Deportivo Arenaza vs. Atlético Pasteur

Libre: Villa Francia de Coronel Granada

Octava fecha:

Atlético Pasteur vs. San Martín (R)

Argentino de Lincoln vs. Pintense

San Miguel (L) vs. El Linqueño

Deportivo Pinto vs. Juventud

Atlético Roberts vs. Villa Francia

Libre: Deportivo Arenaza.

Novena jornada:

Villa Francia vs. San Miguel (L)

Pintense vs. Deportivo Pinto

Juventud Unida vs. Atlético Pasteur

El Linqueño vs. Argentino (Lincoln)

San Martín vs. Deportivo Arenaza

Libre: Atlético Roberts.

Décima fecha:

Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida

Deportivo Pinto vs. El Linqueño

Argentino de Lincoln vs. Villa Francia

Atlético Pasteur vs. Atlético Pintense

San Miguel (L) vs. Atlético Roberts

Libre: San Martín de Roberts

Undécima jornada:

Atlético Roberts vs. Argentino (L)

El Linqueño vs. Atlético Pasteur

Pintense vs. Deportivo Arenaza

Villa Francia vs. Deportivo Pinto

Juventud Unida (L) vs. San Martín (R).

Libre: San Miguel de Lincoln.