Avanzan las obras de construcción de 129 viviendas, en la ciudad cabecera

En una carta abierta a los ciudadanos, el intendente municipal de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli se refirió a la marcha del plan de viviendas que se construyen en la ciudad cabecera.

Señaló que "Ante la gran cantidad de versiones, acerca de los planes de viviendas que se construyen actualmente en nuestra ciudad, resulta necesario aclarar ciertos puntos.

Primero, las 129 viviendas (108 correspondientes a Nación y 21 a Provincia), están en un 97,60% de avance de obra físico y financiero por parte de la empresa contratista. Esto quiere decir que se encuentran prácticamente terminadas las casas en su totalidad. También están finalizadas las redes de agua potable, red de desagües cloacales y los desagües pluviales.

Esta en ejecución en este momento la red de infraestructura eléctrica que vamos a financiar con un convenio recientemente firmado entre Provincia, Municipio y EDEN S.A., obra esta última que tiene un plazo de ejecución de 180 días mínimo".

Seguidamente, el jefe comunal expresó: "Ya se envió al Departamento de selección, dependiente del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, toda la documentación correspondiente a la inscripción de aspirantes que se llevó a cabo el año pasado. En unos meses tendremos los listado de los habilitados a participar del sorteo público que se llevará a cabo en General Pinto ante escribano.

Créanme que en estos tiempos tan difíciles y complicados, donde el estado nacional ha decidido retirarse de la vida cotidiana de la gente con su política de "Obra pública 0", resulta una gran satisfacción y orgullo para mi como Intendente, y el equipo que me acompaña, tener la posibilidad de entregar 129 viviendas a 129 familias pintenses.

Cuidemos mucho el gobierno municipal que tenemos, esto no existe en ningún Distrito. Son muy pocos los intendentes que pueden entregar 129 llaves a sus vecinos". En otro orden, Zavatarelli destacó que "Estamos gestionando la continuación de las viviendas que se están construyendo en Germania (34) e Iriarte (22), gracias a que contamos con un Gobernador, que también cree en políticas públicas activas, y en un estado presente.

Hay mucho trabajo de gestión detrás de cada logro, conseguir los recursos millonarios y ejecutar eficientemente las obras. Lo hicimos trabajando codo a codo con Alexis (Guerrera), con un equipo capacitado y experimentado de gestión, al cual le debo mucho de nuestros logros".

Finalmente, el titular del ejecutivo comunal manifestó en su carta abierta: "Mi mayor ilusión es terminar este año con un barrio más funcionando. Mi anhelo es que el barrio, lleve el nombre de "Intendente Prof. Alexis Guerrera", ya que estoy convencido que los homenajes a alguien que gobernó el Distrito por 16 años, deben hacerse en vida.

Les pido a la población que me ayuden a cuidar las viviendas, tenemos serenos permanentes y la policía de apoyo, pero necesitamos el compromiso de la ciudadania para evitar situaciones de vandalismo y robos.

Cualquiera puede resultar adjudicatario, por eso cuidemos entre todos y todas. No vinimos a la gestión de gobierno a cumplir con los servicios y nada más, vinimos a "Transformar realidades desde la política", no somos todos lo mismo, y en el mundo de la política, como en otros órdenes de la vida los habrá buenos y malos. Nosotros pretendemos destacarnos, y estamos decididos a dejar grabados Hechos y No palabras en la historia de nuestro Distrito", finalizó el intendente "Fredy" Zavatarelli.