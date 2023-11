Una buena victoria logró el pintense Nicolás Díaz

A pocos días de su futura participación en el Campeonato Panamericano WKF Argentina 2023, el profesor Nicolás Ismael Díaz, responsable de las clases de Kick Boxing en General Pinto y Lincoln, viajó a combatir a Pehuajó.

Allí, participó de la duodécima edición de "El gran desafío", velada organizada en el gimnasio del Club Estudiantes Unidos pehuajense por la Escuela Amokibo, a cargo del profesor Carlos Sánchez.

La programación deportiva fue fiscalizada por la Federación Argentina de Deportes de Combate – MMA Free Style, concurrió mucho público y se llevaron a cabo alrededor de treinta peleas de diferentes estilos, con la participación de artistas marciales de distintas localidades de la región. Con el maestro Gustavo Bruno y el profesor Juan Manuel Bruno Carpaneto en su esquina, "El Rabioso" Díaz hizo una pelea en la modalidad Full Contact, división hasta 75 kilogramos, en la que se midió con el local Agustín Montagna.

En buena demostración, el pintense se impuso por puntos, en decisión unánime de los jueces, alzándome así con la copa de campeón puesta en juego. Al cabo de la contienda, "Nico" agradeció "A quienes me acompañaron y a todos los que me hicieron el aguante a la distancia. Como siempre, es un honor pelear representando a mi General Pinto natal, a Lincoln, que tan bien me ha recibido y al Instituto Federal de Artes Marciales Argentina".

Finalmente, recordó que se encuentra buscando sponsors para poder sortear los gastos de su participación en el próximo evento internacional que participará e invitó a quienes quieran y puedan ayudarlo a comunicarse con él teléfono celular (2355) 15-44-6864, o bien para pedirle información acerca de las clases que lleva adelante en ambas ciudades.