Daiana García Farotto: "Lo que soy, lo que pienso y lo que proyecto para mi Distrito”

La actual concejal del Partido de General Pinto, Daiana García Farotto, se presenta como precandidata a intendenta municipal del Distrito pintense, como ya lo hiciera en 2019.

Esta vez, tendrá que superar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro del espacio Juntos por el Cambio, ya que también se presentaron a la interna otros dos postulantes.

Se trata de Jorge Sánchez (también por JxC) y Emir Heriberto Asorey, por la Unión Cívica Radical. Los tres precandidatos de la oposición aspiran a competir en los comicios generales de octubre venidero con el actual intendente, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, quien buscará la reelección al máximo cargo comunal, por Unión por la Patria (UP).

García Farotto, joven abogada que apoya al binomio Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales Posse para presidente y vice de la Nación (Sánchez y Asorey apoyan al binomio Patricia Bullrich-Luis Petri), fue entrevistada por Democracia.

La edil comenzó expresando: "A nivel personal, me costó un montón comenzar esta campaña, no porque mis proyectos no estén a la altura de las circunstancias, muy por el contrario, estoy convencida de que los vamos a poder efectivizar y que seguramente el ponerlos en marcha ya nos muestre a los pocos días un General Pinto mejor".

"Sino porque para mí sería muy fácil cuestionar y criticar a un gobierno por todo lo que ya hemos marcado en otras oportunidades y que hoy está a la vista de todos. Podría accionar incansablemente como ellos lo han hecho en el Concejo, tratándome de ignorante por poner una frase distinta a como se pone en nuestro recinto en un proyecto cuando recién arrancaba a trabajar allí, desprestigiándome por mi género, riéndose de mis aspiraciones políticas y hasta ninguneándome en cuanta oportunidad sea".

"Ni hablar de los proyectos que no son aprobados solo porque los he presentado yo, pero no me parece, no está en mi ADN la violencia, creo que en parte eso hizo que eligiera estar donde estoy. Voy a salir a decir lo que creo, porque quienes me conocen saben que digo lo que pienso, pero siempre con respeto. A veces se me sube la voz o me agito porque por mis venas corre sangre y las injusticias me duelen. El no pensar igual no nos convierte en enemigos, y eso es lo primero que dije cuando me senté hace algunos años en la mesa opositora. Yo no tengo enemigos, sí tengo valores como son el respeto, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, la voluntad, la honestidad, la compasión y el amor".

"Escribo o gestiono por este lugar que tanto amo", señaló

Seguidamente, Daiana expresó:

"A diario trabajo para que todo se haga desde el amor porque cada decisión que tomo y cada cosa que hago les aseguro que es convicción y amor, amor por mi querido Pinto. Es amor por su gente, amor por cada cosa que pienso para Germania, Granada, Iriarte, Günther, Ingeniero Balbin. Escribo o gestiono para este lugar que tanto amo y para su gente, para nuestra gente, para todos nosotros, porque este Distrito no sería lo que es sin su gente, sin cada uno de nosotros. Los vecinos la vienen pasando mal desde hace tiempo, en muchos aspectos, y cuando un otro la pasa mal y eso a vos te inquieta, pues es porque estás en el camino correcto. A mí me moviliza lo que moviliza al pueblo, a mí me molesta lo que le molesta al pueblo, a mí me duele lo que le duele al pueblo, y que no les mientan diciendo que los concejales podemos: NO podemos casi nada desde adentro cuando somos minoría, somos más invisibles de lo que creen, no se nos escucha, pero vivo de bogar por los derechos de otros".

Por eso les cuento que hay cosas que logramos desde afuera y a mí se me explota el corazón cuando lo que solicito se termina haciendo. Más allá de que nos voten el proyecto en contra tengo las redes sociales, tengo la posibilidad de expresarlo en los medios, hay gente que es muy capacitada y laburadora dentro del Municipio y están más que bien predispuestos para facilitarle la vida a los vecinos. Esos son los empleados tantas veces desprestigiados. Esto se llama 'vocación de servicio' y habla de que se pude mirar más allá del ombligo. No debería ser autorreferencial pero debo decir que en mi vida siempre lo último que miré fue mi ombligo, si no no estaría acá".

Luego, remarcó: "Me intentaron dañar más de lo que imaginan en este camino que decidí abordar hace diez años, y siguen tratando de dañarme, incluso a mi familia. Y es que allí, en vez de salir a contraatacar, decidí callar, no porque otorgue, porque estoy convencida de que en la vida las guerras solo conducen a dolor, mucho dolor, y demasiado tienen mis vecinos como para que hagamos un espectáculo de palabras hirientes para ver quién dice lo que más duele. No es eso lo que me representa, no es eso lo que me identifica, no es eso lo que me enseñaron, estoy hecha de otra madera, me criaron con valores y por suerte muy lejos de la violencia. No juzgo a quien solo tiene eso para dar, pero si pongo en tela de juicio a quien tiene la obligación de organizar, hacer respetar, trabajar, escuchar y No lo hace. ¿Por qué lo juzgo? Porque los errores de quienes no están a la altura de las circunstancias generan caos, angustia, miedo, desorden, etc.".

El proyecto de ficha limpia

En la parte final de la entrevista, Daiana García Farotto expresó:

"En este contexto decidí arrancar esta campaña con parte de un proyecto que presenté el año pasado en el Concejo Deliberante y, como vengo diciendo, no fue aprobado. Se llama 'Ficha Limpia' y quienes somos transparentes no le tememos, en absoluto. Como siempre digo, yo hablo por mí, aunque me encantaría que todos los que nos involucramos en política y aspiramos a estos cargos tan importantes para nuestra sociedad podamos mostrar esta 'Ficha Limpia'. Es fundamental para quienes respetamos la Constitución Nacional y la voluntad de los ciudadanos que depositan su confianza en las personas que los queremos representar. Estamos escuchando a cada vecino que tenga ganas de abrir la puerta de su casa para contarnos, explicarnos o sugerirnos lo que quiera, y les llevamos las propuestas que tenemos por las que entendemos somos quienes realmente representamos al pueblo. Cada propuesta está realizada desde la información que en estos años fuimos recolectando, como también de cada cosa que los vecinos nos fueron aportando. Por eso, estas no son solo nuestras propuestas, sino Tus propuestas, para que tengamos el General Pinto que soñamos, un distrito con desarrollo local, empleo genuino, salud, seguridad, un medioambiente sano y buena educación", cerró la precandidata a intendente municipal de una de las listas de Juntos por el Cambio.