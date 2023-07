La fiscal de la causa Pacheco aseguró que Sancho tenía seis procedimientos penales, y no 39

Tras la polémica que se generó en torno a la información que surgió de fuentes oficiales acerca de que el supuesto asesino de Patricio Pacheco en General Pinto tendría 39 causas penales, la Dra. Pamela Ricci, que investiga la causa, dialogó con Democracia y desmintió firmemente esa cifra y afirmó que “las 39 causas no existen”.

“Hemos hecho un reconto, que incluso está corroborado con nuestro superior jerárquico, que él -Sancho- registra solamente seis procesos penales, de los cuales en uno tuvo una suspensión de juicio a prueba, es decir, el instituto de la probation, por un hurto agravado de una moto dejada en la vía pública, extinguiéndose la acción de ese proceso en el año 2021”, aseguró Ricci y agregó:

“Luego de eso tiene una amenaza, una violación de domicilio, lesiones leves y otro hurto agravado de una moto dejada en la vía pública. Todos ‘delitos de menor cuantía’ con causas que se encuentran en trámite, algunas elevadas a juicio, otras radicadas en la justicia correccional. Por los montos de las penas, no podemos mantener a esta persona detenida. Aún, cuando nosotros le hiciéramos una detención, el juzgado lo denegaría porque son delitos excarcelables”.

Cabe recordar que el asesinato de Patricio Pacheco (22) ocurrió el pasado sábado a las 6.05 horas, en la plaza principal de General Pinto, ubicada en la calle General Villegas, entre Mitre y San Martín tras una pelea a golpes de puño entre jóvenes, Leonel Sancho sacó una cuchilla y apuñaló a Pacheco quien falleció horas más tarde en el hospital municipal de la localidad.

En cuanto a las causas de Sancho cuando era menor edad, la Fiscal dijo que “los procesos penales cuando todavía no había alcanzado la mayoría de edad, no pueden ser informados porque existen criterios de reserva de la Justicia especializada del Fuero de Responsabilidad Juvenil. Sancho nunca tuvo un pronunciamiento de condena y fue pasible de sobreseimiento”, ya que no podía responder por esas causas por la Ley Nacional 22.278 que establece que, ante determinados delitos, los menores de edad no pueden responder penalmente.

“La realidad es que nosotros no podemos más que aplicar lo que otro poder establece, sanciona y promulga”, concluyó la letrada.