Comenzaron las actividades deportivas y recreativas en todo el Distrito

Desde la Dirección de Deportes de General Pinto confirmaron los cronogramas de todas las disciplinas deportivas y recreativas que están al alcance de los vecinos y vecinas de todo el Distrito. Este año, se cuenta con atletismo, yoga, fútbol, handball, pádel y newcom. Además, en cada localidad hay actividades destinadas a adultos mayores.

General Pinto

- Adultos mayores: martes y viernes de 14:00 a 16:00 horas en el Parque Municipal. Profesores: Ramiro Farotto y Bruno Fernández

- Atletismo: viernes a las 18:30 horas y sábados a las 17:30 horas, en el Parque Municipal. Profesor: Sergio Mercado.

- Yoga: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas en el Salón Cultural. Profesara: Tatiana Espeche,

- Handball: martes y jueves Sub 14 y Sub 16, de 19:00 a 20:00 horas; Sub 18 y Mayores, de 20:30 a 22:00 horas en el gimnasio Escuela Especial N° 501. Profesores: Nicolás Fiorini y Alexis Romero.

- Newcom: viernes de 19:00 a 21:00 horas en el CEF N° 58. Profesora: Gisela Baldevenítez.

Germania

- Adultos mayores: lunes a las 8:30 horas y jueves a las 13:15 horas en el Centro de Jubilados. Profesora: Carolina Ruiz.

- Atletismo: lunes y miércoles a las 18:30 horas en el playón municipal. Profesor: Sergio Mercado.

- Fútbol Femenino: lunes, miércoles y viernes, menores de 17:00 a 19:00 horas y Mayores (+13), a partir de las 19:00 horas en el playón municipal. Profesor: Carlos Ruiz.

- Pádel: miércoles y viernes en horario a confirmar, en el Centro Recreativo. Profesor: Oscar Quiroga.

Coronel Granada

- Adultos mayores: martes y viernes de 16:00 a 17:00 horas, en el centro de jubilados. Profesor: Diego Romera.

- Atletismo: viernes y sábados de 14:30 a 15:30 horas en el Club Villa Francia. Profesor: Diego Romera.

- Yoga: martes y viernes de 13:30 a 14:30 horas. Profesora: Elba Librandi.

- Fútbol Femenino: lunes, miércoles y viernes, menores de 19:00 a 20:00 horas y Mayores, de 20:00 a 21:00 horas, en el playón. Profesor: Eduardo López,

Iriarte

- Adultos mayores: martes y jueves, de 14:30 a 16:00 horas en el centro de jubilados. Profesor: Maximiliano Bibiloni.

- Atletismo: martes y jueves a partir de las 18:00 horas en el playón municipal. Profesores: Sergio Mercado y Leo Aguirre.