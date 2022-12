"Agenda Municipal con claroscuro", señalan desde el Comité "Hipólito Yrigoyen" pintense

Con motivo del "Día internacional de las personas con discapacidad" que se conmemora hoy, desde el Comité "Hipólito Yrigoyen" de la Unión Cívica Radical de General Pinto, se realizó un un balance de lo acontecido en esta materia, durante el corriente año 2022.

Al respecto, señalaron que "Sin duda alguna, la agenda ha estado marcada, por la impronta impulsada desde la sociedad y que la oposición (U.C.R.) se hizo eco de la misma, a través de la presentación de innumerables proyectos en el Concejo Deliberante. Se pueden mencionar, entre otros:

Proyecto creando el Consejo Municipal para Personas Discapacitadas, Adhiriendo a la Ley N° 10.592 y estableciendo la obligatoriedad de ocupación de personal en un porcentaje no inferior al 4 %; Plan de parques y plazas públicas integradoras e inclusivas; Estableciendo lugares y reserva de estacionamiento; Adhiriendo a la Ley N° 15.296, que establece la obligatoriedad de la capacitación de agentes de la administración pública, todos ellos destinados a personas con la misma temática.

En esta oportunidad, los proyectos se aprobaron, pero todavía no se han implementado, salvo los espacios públicos inclusivos". Seguidamente se expresa:

"La mejor definición que se puede hacer es de una agenda municipal, con contrastes notables de luces y sombras, o sea, 'Claroscuro'. No obstante, lo más llamativo es el proyecto del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad. Sobre esta iniciativa, el oficialismo, solicitó – en su momento- que se retirara habida cuenta que en el año 2009 se había aprobado uno similar (Ordenanza N° 3088), o sea que después de 23 años aún no se ha conformado el mismo, siendo de fundamental importancia, cómo ámbito de encuentro para analizar y proyectar este tema en forma conjunta con diferentes sectores de la comunidad. No todo implica la disponibilidad de recursos o presupuesto, sino la firme voluntad y decisión política de poner en marcha ideas, más allá de su pertenencia, por ello en este caso, es bueno recordar aquella frase “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar'“, completaron desde el Comité Radical pintense.

Nuevos desafíos

Haciendo hincapié en que "No crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando nos enfrentamos a nuevos retos", las autoridades del Comité Radical de la ciudad cabecera emitieron un documento.

El mismo, expresa inicialmente: "Nuestra comunidad es pionera en impulsar nuevos desafíos dirigidos al biencomún. En esta oportunidad invitamos a reflexionar sobre la posibilidad de crear una Escuela de Deportes Inclusivos, adaptados e integrados para la contención y desarrollo de las personas discapacitadas. Todos sabemos que desde la esfera escolar, se llevan a cabo actividades específicas con destino a una determinada franja etaria (Juegos Bonaerenses, Olimpíadas Especiales, etc.). Pero resulta necesario ampliar y extender la propuesta al resto de la comunidad comprendida, sin límites de edades".

Luego se continua expresando: "Desde el ámbito oficial se debería promover y ejecutar esta iniciativa, como asimismo, motorizar una amplia convocatoria a la sociedad civil, Centro de Educación Física N° 58, profesores de Educación Física e Idóneos, Escuela Especial N° 501, Taller Protegido, Clubes e Instituciones de Bien Público, padres y/o familiares de las personas a quién estaría destinada esta propuesta. Para ello, inicialmente, es inevitable optimizar al máximo los recursos existentes a nivel institucional, tanto físicos, humanos, materiales (medio de movilidad) y también interactuar entre los diferentes actores sociales legitimados en nuestro Distrito, a los efectos de generar los espacios necesarios para reconocer y dispensar, no solo los derechos, sino lograr finalmente la inserción socio-comunitaria".

Finalmente, desde el Radicalismo local señalaron: "Preliminarmente se dispone de las instalaciones del Parque Municipal 'Martiniano Charras', Parque de la Estación del Ferrocarril y de otros ámbitos públicos similares adaptados a tal efecto en el Partido de General Pinto y la posibilidad de suscribir convenios de cooperación con Instituciones, Establecimientos Educativos, Clubes, etc. Este nuevo reto nos convoca a todos y debe trascender en el tiempo, por lo tanto, no solo es propósito, dar alas a esta idea, sino hacer público el compromiso de cooperar y participar", cierra el documento emitido desde la UCR de General Pinto.